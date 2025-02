Galthié - XV de France : La «lourde faute» qui le rend fou !

Axel Cornic

Les choix de Fabien Galthié font beaucoup parler depuis le début du Tournoi des 6 Nations, surtout en ce qui concerne le poste d’ouvreur. Car en trois rencontres, Antoine Dupont n’a jamais eu le même compère à la charnière avec Romain Ntamack, puis Matthieu Jalibert et Thomas Ramos qui se sont succédé en numéro 10.

« Jalibert, un enterrement de première classe et une lourde faute de management »

Cela ne plaît pas à tout le mode et c’est notamment le cas de Richard Dourthe, qui n’apprécie pas vraiment la gestion du cas Jalibert de la part du sélectionneur du XV de France. « Je monte aujourd’hui au front pour assurer que ce qui s’est récemment produit à l’égard de l’ouvreur girondin (Jalibert) est un enterrement de première classe et une lourde faute de management. Trois numéros 10 en trois matches, nom de Dieu… (…) Parce que vous remarquerez qu’il n’y a que nous, finalement, pour trancher des têtes avec autant de frénésie » a expliqué l’ancien international français, dans les colonnes du Midi Olympique.

« Je ne suis même pas certain que le coup de râpe ayant écarté Penaud ait pour lui une quelconque utilité »

« La guillotine, c’est la solution de facilité, monsieur le sélectionneur. Votre job, c’est aussi de mettre en confiance vos soldats » a poursuivi Dourthe, qui ne semble pas non plus avoir apprécié la mise à l’écart de Damian Penaud, face à l’Italie. « Et à ce titre, je ne suis même pas certain que le coup de râpe ayant écarté Damian Penaud du match en Italie ait pour lui une quelconque utilité, tant l’ailier de l’UBB n’a pas le profil pour réagir à une telle piqûre de l’ego. Dès lors, gare à l’excès de zèle, Fabien… Gare à ne pas retomber dans vos travers et risquer, un jour, de vous mettre à dos le groupe France ».