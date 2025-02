XV de France : Fabien Galthié provoque un «enterrement» !

Arnaud De Kanel

Le XV de France s’est incliné d’un souffle face à l’Angleterre, le 8 février dernier. Une défaite frustrante pour les hommes de Fabien Galthié, qui n’ont pas su conserver leur avantage en fin de match. Au-delà du résultat, une interrogation demeure : Matthieu Jalibert trouve-t-il réellement sa place dans cette équipe ? Laissé à disposition de son club face à l'Italie, l'ouvreur de l'UBB n'y arrive pas en bleu. Pour Richard Dourthe, Fabien Galthié l'a enterré.

Le XV de France espérait un tout autre dénouement pour ce Crunch du 8 février, mais les Bleus ont fini par s’incliner d’un souffle face à l’Angleterre (26-25). Un revers frustrant qui met en lumière plusieurs interrogations, notamment autour de Matthieu Jalibert. Le demi d’ouverture de l'UBB peine à trouver ses marques sous le maillot tricolore. Moins inspiré qu’à son habitude, il n’a pas pleinement convaincu dans l’animation offensive des Bleus. Son intégration dans le schéma de Fabien Galthié semble toujours en suspens. Le sélectionneur a même enterré Jalibert selon Richard Dourthe.

«Un enterrement de première classe»

« Je monte aujourd’hui au front pour assurer que ce qui s’est récemment produit à l’égard de l’ouvreur girondin (Jalibert) est un enterrement de première classe et une lourde faute de management. Trois numéros 10 en trois matches, nom de Dieu… (…) Parce que vous remarquerez qu’il n’y a que nous, finalement, pour trancher des têtes avec autant de frénésie », a confié l'ancien joueur du XV de France dans les colonnes du Midi Olympique. Jalibert n'est pas le seul concerné.

«Gare à l’excès de zèle, Fabien...»

« La guillotine, c’est la solution de facilité, monsieur le sélectionneur. Votre job, c’est aussi de mettre en confiance vos soldats. Et à ce titre, je ne suis même pas certain que le coup de râpe ayant écarté Damian Penaud du match en Italie ait pour lui une quelconque utilité, tant l’ailier de l’UBB n’a pas le profil pour réagir à une telle piqûre de l’ego. Dès lors, gare à l’excès de zèle, Fabien… Gare à ne pas retomber dans vos travers et risquer, un jour, de vous mettre à dos le groupe France », a ajouté RIchard Dourthe.