L'impensable alliance PSG-OM, vers une révolution ?

C'est désormais officiel, la cour de justice de l’Union Européenne a rendu son verdict assurant qu'aucune réglementation n'interdit une entité, autre que l'UEFA, à organiser des compétitions en Europe. Une annonce qui semble ouvrir la porte à la création de la Super League. Néanmoins, plusieurs clubs s'y opposent, y compris en France où le PSG et l'OM sont sur la même longueur d'ondes. Suffisant pour empêcher la naissance de la Super League ?

Cette journée de jeudi était très attendue par le Real Madrid et le FC Barcelone puisque la cour de justice de l’Union Européenne devait rendre son verdict concernant l'organisation des compétitions en Europe qui est pour l'instant monopolisée par l'UEFA. Mais le verdict est tombé et il n'existe aucune réglementation qui interdit une autre entité à proposer une compétition de clubs. Cela ouvre évidemment la porte à la création de la Super League espérée par Florentino Pérez et Joan Laporta. Néanmoins, les deux dirigeants espagnols semblent esseulés. Même le PSG et l'OM s'associent contre ce projet.

« Le Paris Saint-Germain rejette totalement et complètement tout projet de soi-disant Super League, ce qui a été le cas depuis le premier jour et le restera toujours.En tant que fière institution européenne, le PSG soutient les principes du modèle sportif européen, les valeurs… pic.twitter.com/firty0A5Cq — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 21, 2023

Le PSG et l'OM ensemble contre la Super League

« Je tiens à rappeler mon niveau d'engagement à l'organisation du football actuel. Il y a une chose claire: la décision rappelle à tout le monde la nécessité de dialogue dans le foot européen. Je considère qu'avoir trois ou quatre compétitions organisées par autant d'organisateurs différents, c'est la catastrophe du football. Si c'est le cas, je vois un avenir difficile pour le monde du foot. Ce n'est pas le moment de la division », a ainsi confié Pablo Longoria, président de l'OM, en conférence de presse. Un avis partagé par son homologue du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, également président de l'ECA, l'association des clubs européens. « Le Paris Saint-Germain rejette totalement et complètement tout projet de soi-disant Super League, ce qui a été le cas depuis le premier jour et le restera toujours. En tant que fière institution européenne, le PSG soutient les principes du modèle sportif européen, les valeurs de compétition ouverte et d'inclusion, et travaille avec toutes les parties prenantes reconnues du football européen - surtout avec les supporters et les joueurs, qui sont au cœur du football », assurait-il dans un communiqué publié par le PSG.

Plusieurs géants européens s'opposent également à la Super League