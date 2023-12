Le PSG fait une annonce sur le futur de Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Luis Enrique a offert un très beau cadeau d'anniversaire à Kylian Mbappé mercredi pour ses 25 ans, puisque l'entraîneur du PSG a offert à son jeune frère, Ethan Mbappé, ses toutes premières minutes de jeu en Ligue 1. Et il annonce même qu'on reverra très prochainement le jeune milieu de terrain avec le maillot de l'équipe première du PSG.

Kylian Mbappé a décidément vécu une journée très spéciale ce mercredi 20 décembre 2023. Il s'agissait en effet du jour de son 25e anniversaire, mais pas que... Le PSG recevait le FC Metz en championnat pour l'occasion (3-1 score final), et Luis Enrique a décidé d'offrir à son petit frère, Ethan Mbappé, son baptême du feu en championnat. Entré à la place de Manuel Ugarte dans les arrêts de jeu, le petit frère de la star du PSG a donc pu fouler la pelouse du Parc des Princes pendant quelques minutes.

Le petit nouveau du PSG réagit sur Instagram ! https://t.co/zClxzMNnST pic.twitter.com/gcKwPN00mc — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

« Ça aurait plus arriver plus tôt »

Interrogé en conférence de presse d'après-match sur les grands débuts en professionnel d'Ethan Mbappé, Luis Enrique a livré son ressenti : « Ça aurait plus arriver plus tôt, parce que je suis ravi de la manière dont il évolue avec nous. Il s’entraîne avec nous presque tous les jours même s’il joue surtout avec les U19. C’est un joueur très intéressant, avec beaucoup de qualités et de personnalité. Il peut évoluer à plusieurs positions, aussi bien en tant que numéro 6 que plus haut. Il occupe bien les espaces et peut jouer dans l’axe. Dans un match comme aujourd’hui, il avait tout le mérite de jouer », confie l'entraîneur du PSG.

« Il va jouer beaucoup plus de matches à l’avenir »