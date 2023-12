Super League : Une première réponse tombe avec le boss du PSG

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, le projet de Super League initié au mois d’avril 2021 a repris de l’ampleur. Et pour cause, les requêtes de l’UEFA et de la FIFA à l’encontre de ce projet titanesque ont été rejetées. L’ECA (Association Européenne des clubs), présidée par le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, est rapidement sortie du silence dans cette affaire.

Il s’agit d’une annonce de la plus haute importance pour le football européen. Ce jeudi matin, la cour de justice de l’Union Européenne examinait les requêtes déposées à la fois par l’UEFA et la FIFA à l’encontre de la Super League. Un projet titanesque initié en avril 2021, et porté par plusieurs des plus grands clubs européens comme le Real Madrid ou encore le FC Barcelone, tandis que de par leurs présidences, certains clubs comme le PSG ou le Bayern Munich s'étaient opposés à cette révolution.

Le boss du PSG fermement opposé au projet de Super League

Comme rapporté par RMC , la CJUE a tranché, jugeant que les demandes la FIFA et de l’UEFA étaient abusives. Cette décision capitale pourrait donc totalement relancer le projet de Super League, auquel est fermement opposé Nasser Al-Khelaïfi, président directeur général du PSG depuis 2011.

L’ECA monte une fois de plus au créneau contre la Super League