PSG - Super League : La sortie surréaliste de Nasser Al-Khelaïfi

Jean de Teyssière

Ce jeudi a marqué une décision historique pour le football européen. La Cour de justice de l’Union européenne a estimé que la FIFA et l'UEFA n'avaient pas le monopole des compétitions de clubs, permettant alors la création de la Super Ligue, qui était morte dans l'œuf en avril 2021. Mais cette décision change tout et de nombreux détracteurs se réveillent à nouveau, comme Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, qui s'est toujours dressé contre ce projet et qui a glissé un sacré tacle à Florentino Pérez, le président du Real Madrid, principal instigateur de la Super Ligue.

Lorsqu'en avril 2021 des clubs européens célèbres annonçaient tour à tour leur participation à la Super Ligue, le monde du football s'est divisé en deux camps : celui des pros Super Ligue et ceux qui se dressent contre cette nouvelle compétition. En retour, l'UEFA, portée par une levée de boucliers de la part des supporters des clubs concernés, arrive à faire reculer les principaux clubs de se retirer du projet. Mais en cette fin d'année 2023, tout est relancé.

Le retour de la Super Ligue

La Cour de justice de l'Union Européenne a tranché : la FIFA et l'UEFA n'ont pas le monopole des compétitions. Ainsi, les sanctions dirigées contre les clubs fondateurs de la Super Ligue prononcées par l'UEFA n'avaient pas lieu d'être. Une décision qui a relancé le projet de création de la Super Ligue, dont le format a été présenté ce jeudi matin par la société A22 Sport.

«Etrange de parler de la Super Ligue avec les trophées de la Champions League derrière soi»