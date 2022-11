PSG : Super Ligue, QSI… Javier Tebas règle ses comptes

Hugo Chirossel

Alors que le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus ont récemment réaffirmé leur intention de créer une Super Ligue européenne, Javier Tebas s’est montré très critique envers ces clubs, lors d’une conférence sur le football organisée à Porto. Le président de la Liga en a également profité pour envoyer une pique aux clubs états, comme le PSG et Manchester City.

Emmené par le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus, le projet de la création d’une Super Ligue européenne n’est pas encore entériné. Lors d'une conférence sur le football organisée par la Ligue portugaise à Porto, Javier Tebas a qualifié ce projet de « concept très dangereux » et qui menace « l’essence du football . »

Mercato - PSG : Le Barça affiche sa confiance pour le retour de Messi https://t.co/e1qq4bvAe9 pic.twitter.com/5xfevkOyM2 — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

« Cela serait complètement dysfonctionnel pour le sport »

« Ces clubs qui ont fondé la Super Ligue européenne veulent diriger le football parce qu'ils ont le plus d'actifs, mais tout cela serait complètement dysfonctionnel pour le sport », a déclaré le président du championnat espagnol. « Le président du Real Madrid dit qu'il va protéger le football, mais nous allons bien et nous ne voulons pas qu'il nous protège . »

« Nous voulons des modèles économiquement durables »