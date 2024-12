Mbappé : «Il a fait des bêtises», il balance en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Silencieux depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé a décidé de sortir du silence à l'occasion d'un entretien accordé à Mouloud Achour. Diffusée ce dimanche, cette interview répond à une double nécessité, celle pour le joueur de répondre aux nombreuses polémiques sur sa situation et de se racheter auprès du grand public. Mais pour Walid Acherchour, le joueur du Real Madrid est le seul fautif dans cette histoire.

Comme le Real Madrid, Kylian Mbappé a relevé la tête. Trois jours après une défaite inquiétante face à l’Athletic Bilbao, le club espagnol s’est racheté en battant Gérone (0-3). Titularisé, l’international français a inscrit son onzième but, toutes compétitions confondues, sous le maillot de la Casa Blanca. Cette performance tombe à pic pour le champion du monde 2018, très attendu sur un autre terrain.

Mbappé sort du silence

Ce dimanche, Mbappé accorde un long entretien à Mouloud Achour sur Canal +. L’occasion pour lui de répondre aux nombreuses polémiques qui ont accompagné son actualité et aux multiples critiques émises par le grand public. Sur le plateau des Grandes Gueules du Sport sur RMC, Walid Acherchour a évoqué la situation de Mbappé. Selon lui, le joueur de 25 ans a une énorme part de responsabilité.

Acherchour pointe la responsabilité de Mbappé

« Il s’est mis dans cette situation un peu tout seul. Alors je veux bien l’histoire de l’acharnement autour de lui, mais Mbappé au tout le monde derrière lui lorsque ça se passait bien. Il a fait des bêtises en terme de communication qui ont amené tout ça. On parle du capitanat, de l’histoire du « je viens/je ne viens pas » en équipe de France, son dernier Euro, sa communication envers ses coéquipiers etc. Tu sens qu’il n’a pas le leadership que l’on attendait. Quand tu a été aussi clivant au PSG et que ça se passe mal au Real Madrid et que tu te retrouves dans l’ombre de Vinicius Jr et Bellingham, ça commence à être compliqué » a confié Acherchour ce dimanche matin.