Départ de Mbappé : La nouvelle star du PSG, c'est lui !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, le PSG n'a pas réalisé un mercato extraordinaire au vu des noms qui étaient annoncés. En effet, le club n'a pas trouvé de remplaçant à Kylian Mbappé, parti vers le Real Madrid. L'absence de l'attaquant français se fait sentir, puisque le club de la capitale a clairement perdu en efficacité ces derniers temps. En manque de grandes stars dans son effectif, Luis Enrique doit maintenant se reposer sur Achraf Hakimi.

Dans sa volonté de remplacer Kylian Mbappé, le PSG avait coché pas mal de noms dans sa liste pour le mercato. Mais le club de la capitale a peu recruté finalement, et il manque cruellement d'un joueur capable de trouver le chemin des filets assez fréquemment. Daniel Riolo pense que la solution envisagée pourrait venir d'Achraf Hakimi.

Le PSG prêt à frapper fort avec une offre de 40M€ pour Kvaratskhelia. Qui d'autre se mêlera du jeu ? ⚽️ https://t.co/jEqbgBpin3 — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

«Il n'y a que lui et il est arrière droit»

Au vu de son expérience et de son palmarès, Achraf Hakimi semble être le pilier principal de l'effectif parisien. D'ailleurs, c'est le seul qui semble convaincre pleinement Daniel Riolo. « Les mecs qui rentrent ne font pas la décision, Doué à chaque fois qu'il rentre, on ne peut pas dire qu'il soit très percutant, Dembélé, j'imagine qu'il n'a pas démarré parce qu'il pensait à Salzbourg. A part Hakimi, qui est le joueur qui percute, fait des différences, provoque un appui ou qui parvient à créer le danger par un dribble ? Il n'y a que lui et il est arrière droit. A un moment, j'ai envie de dire, mets le numéro 10 ou avant-centre et comme ça ce sera fini. C'est le seul joueur de classe internationale au PSG » affirme l'éditorialiste dans l'After Foot de RMC.

«C'est le seul joueur de classe internationale au PSG»

Moins impressionnants en Ligue 1, même s'ils ont une marge confortable sur la concurrence, les hommes de Luis Enrique montrent leurs limites en Ligue des Champions et c'est forcément un problème pour le club. « Le reste, on a l'impression qu'ils ont tous régressé, mais c'est pas de la faute de l'entraineur si les joueurs régressent. Faut pas le dire, sinon on est en fixette. Les joueurs ont tous régressé, mais ce n'est pas de sa faute. Vitinha, il a régressé, mais il parait qu'il a mal au pied, bon d'accord. Zaïre-Emery est bien, et puis après il le fait reculer, donc le gars fait un match moyen au final. Devant, il y a qui ? On ne sait même pas » conclut Riolo.