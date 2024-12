Équipe de France : Écarté par Deschamps, Mbappé lâche sa réponse

Alexis Brunet

Cela fait quelque temps que Kylian Mbappé n’a pas été appelé en équipe de France. Le Madrilène a loupé les deux derniers rassemblements et cela a été mal pris par une partie des observateurs, vu le statut de capitaine des Bleus de l’attaquant. Lors d’une interview, l’ancien joueur du PSG a expliqué pourquoi Didier Deschamps avait décidé de ne pas faire appel à lui.

Dernièrement, l’équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des nations. Les Bleus défieront à cette occasion la Croatie, et Didier Deschamps espère qu’il pourra compter sur Kylian Mbappé. Cela n’a pas forcément été le cas dernièrement, car l’attaquant du Real Madrid a loupé les trois derniers rassemblements de l’équipe de France.

« J'ai demandé au sélectionneur de ne pas y aller »

Kylian Mbappé n’était pas présent avec les Bleus en octobre et en novembre, mais il aurait également pu louper le rassemblement de septembre. Lors d’une interview accordée à Clique sur Canal +, l’attaquant a révélé qu’il ne voulait pas venir lors du rassemblement de septembre, mais Didier Deschamps avait quand même fait appel à lui. « L'équipe de France a toujours été le plus haut grade du football. Mon amour de l'équipe de France n'a pas bougé. Oui, ça me manque, parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas été. En septembre, j'ai demandé au sélectionneur de ne pas y aller. Je venais d'arriver à Madrid. J'avais eu des vacances super courtes. Le coach a insisté pour que je vienne, ça ne s'est pas très bien passé. Mais ça reste l'équipe de France. »

Deschamps a décidé de se passer de Mbappé en novembre

Après septembre, Kylian Mbappé a donc loupé le rassemblement d’octobre et celui de novembre. Toutefois, l’ancien joueur du PSG aurait dû être présent en novembre, mais c’est Didier Deschamps qui a décidé de se passer de ses services. « Après en octobre, j'étais blessé. Moi, je n'étais pas dans ces discussions, ils parlaient entre staffs. Le coach m'a dit que c'était mieux qu'il ne me prenne pas. Ensuite, il y a eu novembre. Mais je ne peux pas dire. C'est une décision du coach, je me range derrière lui. Je respecte sa décision. C'est lui le boss. Je voulais y aller, mais je ne peux pas dire pourquoi je n'ai pas été appelé. »