«Ce serait bien» : Un attaquant du PSG plaît en Ligue 1, son transfert prend forme ?

Poussé au départ du PSG par Luis Enrique, Randal Kolo Muani sera invité à trouver une porte de sortie cette hiver. L’option menant à l’AS Monaco a d’ailleurs été évoquée. Interrogé à ce sujet, Adi Hütter n’a ainsi pas fermé la porte à une arrivée de l’international français, alors que Falorin Balogun sera absent environ quatre mois.

Ecarté du groupe qui recevait l'OL dimanche soir, Randal Kolo Muani ne fait clairement plus partie des plans de Luis Enrique. Un départ cet hiver est désormais évoqué, et cela tombe bien puisqu'en Ligue 1, un club cherche des renforts offensifs, à savoir l'AS Monaco qui a perdu Folarin Balogun sur blessure. Et Adi Hütter reconnaît qu'il ne dirait pas non à une arrivée de l'attaquant du PSG, qui traverse une période délicate depuis son arrivée contre un chèque de 90M€.

Adi Hütter ouvre la porte à Kolo Muani

« Avec la blessure de Folarin (Balogun), c'est notre travail d'ouvrir les yeux pour voir ce qu'on peut faire au mercato, a d'abord répondu Hütter. Tout le monde sait que ce n'est jamais facile de recruter en hiver. Kolo Muani ? Ce serait bien (Il sourit) ! Mais on doit être honnête... Il y a beaucoup d'attaquants en Europe qui pourraient nous aider », reconnaît le coach de l’AS Monaco en conférence de presse, avant d’en rajouter une couche.

«Kolo Muani, ce serait bien»

« Je connais Kolo Muani depuis son passage à Francfort, il y a marqué beaucoup de buts, ils étaient très bons. Ça pourrait être un profil. Mais il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et sans aucun doute, il n'est pas l'un des moins chers ! On doit trouver une bonne solution pour la 2e partie de la saison. On a des profils. On doit trouver quelqu'un qui sait marquer des buts. Peu importe son âge », ajoute Adi Hütter.