Kolo Muani : Le PSG veut s’en débarrasser, ils se bousculent en coulisses !

Thomas Bourseau

Force est de constater que Luis Enrique ne tient pas en haute estime Randal Kolo Muani au vu de sa gestion. Le Paris Saint-Germain préparerait déjà l’avenir sans lui et un départ cet hiver serait au programme. Que ce soit en Ligue 1 ou en Premier League, trois clubs se disputeraient ses services. Explications.

Entre Randal Kolo Muani et Luis Enrique, le torchon brûle de vives flammes. Il n’y a qu’à s’attarder sur le temps de jeu de l’international français ces derniers temps. Non retenu pour la réception de l’OL dimanche (3-1), l’attaquant recruté pour 90M€ en 2023 n’a pas joué contre le RB Salzbourg la semaine dernière non plus (3-0).

Le PSG prépare le départ de Kolo Muani, deux clubs anglais sont sur le coup

Selon les informations de CaughtOffside, le PSG chercherait bel et bien à se séparer de Randal Kolo Muani qui affirmait dernièrement à Téléfoot qu’il ne souhaitait cependant pas quitter le club en cours de saison. En parallèle, deux clubs de Premier League se seraient penchés sur le feuilleton Kolo Muani, à savoir Manchester United et West Ham. Les Hammers, où s’est relancé Carlos Soler en prêt, pourraient décider d’en faire de même avec Kolo Muani sur les mêmes modalités que l’Espagnol, ou presque. Le club anglais se serait décidé et préparerait une offre de prêt avec option d’achat pour Randal Kolo Muani.

Adi Hütter : «Kolo Muani ? Ce serait bien (Il sourit) !»

En plus de West Ham et de Manchester United, l’AS Monaco a ouvertement évoqué une éventuelle venue de Randal Kolo Muani en conférence de presse par le biais de son entraîneur Adi Hütter.

« Avec la blessure de Folarin (Balogun), c'est notre travail d'ouvrir les yeux pour voir ce qu'on peut faire au mercato. Tout le monde sait que ce n'est jamais facile de recruter en hiver. Kolo Muani ? Ce serait bien (Il sourit) ! Mais on doit être honnête... Il y a beaucoup d'attaquants en Europe qui pourraient nous aider. Je connais Kolo Muani depuis son passage à Francfort, il y a marqué beaucoup de buts, ils étaient très bons. Ça pourrait être un profil. Mais il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et sans aucun doute, il n'est pas l'un des moins chers ! On doit trouver une bonne solution pour la 2e partie de la saison. On a des profils. On doit trouver quelqu'un qui sait marquer des buts. Peu importe son âge ». Reste désormais à savoir où Kolo Muani atterrira et s’il quittera bel et bien le Paris Saint-Germain…