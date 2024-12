Pogba : Un gros problème est annoncé à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Suspendu jusqu'en mars prochain, Paul Pogba est toujours à la recherche d'une équipe. Libre de tout contrat, il représente une formidable opportunité que l'OM pourrait bien saisir. Les dirigeants marseillais ne fermeraient pas la porte à une arrivée du champion du monde 2018. Mais son manque de rythme pourrait poser des soucis au club phocéen.

En cette période de fêtes, Paul Pogba n’a pas besoin de s’adresser au Père Noël. Le milieu de terrain a reçu le plus beau des cadeaux de la bouche du TAS, qui a réduit sa suspension de quatre ans à dix-huit mois. Le retour du champion du monde 2018 est attendu pour mars prochain, et des rumeurs indiquent que cela pourrait avoir lieu en France. Pogba ne resterait pas insensible à une arrivée à l’OM selon les informations de RMC Sport.

Evra annonce la couleur

Présent sur le plateau de Rothen S’Enflamme il y a quelques jours, Patrice Evra a réagi à ce tumulte. « Il va bien, il s’entraîne très dur. On était ensemble à Miami, on a passé trois jours ensemble. Il m’a dit : « Olala Pat, depuis que tu as parlé, tout le monde pense que je vais signer à l’OM ». Que ce soit clair, c’est mon souhait.. Mais ça ne veut pas dire qu’il va signer à l’OM. Je veux qu’il aille à Marseille parce que j’ai joué là-bas et je sais qu’il a envie de retrouver l’équipe de France, et l’OM est une belle vitrine. Les ingrédients sont là, mais je ne parlerai pas à sa place » a confié ce proche de Pogba.

Un problème physique avec Pogba ?

Une arrivée à l’OM serait une formidable nouvelle pour le club, mais aussi pour la Ligue 1. Sur Twitch, Thibaud Vézirian a émis quelques réserves. « Après un an et demi d’absence, Pogba n’a pas le niveau physique pour revenir tout de suite à l’OM. Le niveau technique?Il l’aura toujours. L’impact sur ses coéquipiers sera total. Mais dopage + blessures à répétition, comment son corps va réagir ? C’est une inconnu, même pour lui. Il va falloir l’accompagner psychologiquement parce qu’il sort d’une affaire et faire un énorme travail de prévention. On n’a aucune garantie » a prévenu le journaliste.