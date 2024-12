Mercato - PSG : Le premier transfert de l’été déjà connu ?

Thomas Bourseau

Le mercato hivernal n'a même pas encore officiellement ouvert ses portes (1er janvier) qu'un transfert pour l'été 2025 se dessinerait peu à peu pour le PSG. En effet, si l'on se fie à la presse anglaise, le Paris Saint-Germain serait bien parti pour mener à bien la vente de Carlos Soler à West Ham !

En manque de temps de jeu au PSG la saison passée sous Luis Enrique et occasionnellement utilisé comme latéral droit plutôt que milieu de terrain comme le dicte sa formation, Carlos Soler a décidé de quitter la capitale pour rallier la capitale anglaise à la dernière intersaison. Direction Londres donc pour l'international espagnol de 27 ans qui s'est installé à West Ham.

West Ham prêt à finalement boucler le transfert de Carlos Soler ?

Après des débuts plutôt poussifs, Carlos Soler commence à bénéficier de la totale confiance de Julen Lopetegui et s'impose petit à petit dans l'entrejeu du coach espagnol pourtant menacé d'un licenciement depuis le début du mois de décembre selon la presse anglaise. D'après The Evening Standard, les Hammers seraient de plus en plus satisfaits du rendement de Soler et se trouveraient dans une mûre réflexion pour que son prêt sec devienne un transfert définitif.

Carlos Soler relègue Lucas Paqueta ?

Julen Lopetegui, coach toujours en poste à West Ham, aurait même promu Carlos Soler dans la hiérarchie des milieux de terrain du club londonien. Un changement de statut qui desservirait donc Lucas Paqueta. Reste à savoir ce qu'il adviendra du feuilleton Carlos Soler désormais.