Mbappé : Le coup de fil surprise pour boucler une signature

Passé par le PSG entre 2019 et 2021, Mitchell Bakker a fait son grand retour en France durant l'été. Le joueur néerlandais est arrivé au LOSC sous la forme d'un prêt d'une saison. Une arrivée rendu possible par Kylian Mbappé. Comme indiqué par Olivier Létang, l'actuel membre du Real Madrid a donné son avis sur son ancien coéquipier, qui appartient toujours à l'Atalanta Bergame.

Le LOSC s’est fait peur, mais a assuré l’essentiel lors de la dernière journée de Ligue des champions face à Sturm Graz (3-2). Certes, l’adversaire autrichien n’a pas la carrure d’un Real Madrid ou alors d’un Atlético,mais il a posé énormément de soucis à la formation de Bruno Genesio, qui a pu compter sur des buts d’Osame Sahraoui, Hakon Amar Haraldsson et de Mitchel Bakker. L’ancien joueur du PSG a inscrit son premier but en C1 sous les couleurs lilloises, ce qui lui a valu les félicitations d’Olivier Létang.

Le LOSC raconte sa signature

« On savait que c’était un joueur qui avait beaucoup de qualité. Ça s’est fait rapidement finalement puisque, fin août, il y avait la blessure d’Ismaily. Il y avait le tirage au sort (de la poule de la Ligue des champions) et ‘Mitch’ a pris sa voiture, il a conduit 4h30 pour qu’on passe un long moment ensemble à Monaco, en marge du tirage au sort, pour qu’il comprenne le projet et savoir où il venait » a déclaré le président du LOSC.

« J’avais appelé Kylian »

Pour boucler cette opération l’été dernier, l’ancien dirigeant du PSG n’avait pas hésité à solliciter Kylian Mbappé, son ancien partenaire dans la capitale. « On savait que c’était un joueur qui avait beaucoup de qualités. J’avais appelé Kylian qui m’avait dit beaucoup de bien de lui au niveau de la personnalité. Il m’avait dit: ‘il est aimé par tout le monde dans le vestiaire’. C’est quelqu’un de très drôle d’ailleurs » a-t-il confié en zone mixte.