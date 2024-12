L'OM donne son accord, il pousse un énorme coup de gueule

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur de Sturm Graz ce mercredi en Ligue des Champions (3-2), le LOSC n'aura pas énormément de temps pour se reposer. En effet, dès samedi après-midi, les Dogues seront sur le pont en Ligue 1 avec un déplacement pour affronter l'OM. Une programmation qui ne fait clairement pas le bonheur d'Olivier Létang, président du LOSC, qui aurait aimé changer cela.

Deuxième de Ligue 1, l'OM recevra samedi à 17h le 4ème du championnat de France, le LOSC. Un choc que les Dogues ont bien préparé en l'emportant face à Sturm Graz en Ligue des Champions. Mais les joueurs de Bruno Génésio seront-ils assez frais pour ce choc face aux Olympiens ? Le temps de repos est court et ça n'a pas manqué d'agacer Olivier Létang, président du LOSC.

« Je me pose des questions sur l'équité de la compétition »

Rapporté par L'Equipe, Olivier Létang s'est plaint de cette programmation de la rencontre entre l'OM et le LOSC pour samedi à 17h. « Je me pose des questions sur l'équité de la compétition. Je me pose des questions sur la santé des joueurs et sur la qualité du spectacle. (...) Parce que vous jouez un match de Ligue des champions, et moins de 72 heures après, vous jouez un match important qui peut compter à la fin de la saison. Et encore une fois, indépendamment des moins de 72 heures, c'est 25 matches (cette saison pour Lille) contre 15 (pour l'OM). Et vous avez forcément remarqué qu'il y a deux clubs qui ont joué hier en C1 (PSG et Brest), le mardi soir et qui jouent le dimanche », a d'abord lâché le président lillois.

« J'avais l'autorisation, la validation du président de l'Olympique de Marseille »

Dans l'idéal, le LOSC aurait aimé jouer dimanche et l'OM avait même donné son accord comme l'a fait savoir Olivier Létang : « Pour tout vous dire, j'avais l'autorisation, la validation du président de l'Olympique de Marseille pour jouer le dimanche. Nous avions l'autorisation d'un diffuseur pour jouer le dimanche. Et malgré tout, on se retrouve à moins de 72 heures d'un match de C1. Il faut que chacun se regarde. Soyons tous très professionnels. Et on va tirer effectivement le football vers le haut. Mais encore une fois, on ne se plaint pas. On avance et on sera prêts pour le match de samedi ».