«Inadmissible», l'énorme coup de gueule sur la guerre entre le PSG et Mbappé

Parti du PSG cet été, Kylian Mbappé réclame 55M€ à son ancien club pour des salaires et primes impayés. Un conflit qui a connu une nouvelle avancée ce mercredi soir. En effet, les deux parties avaient rendez-vous devant la commission de discipline de la LFP et celle-ci a prononcé « l'irrecevabilité » de la requête de Mbappé. Un verdict qui a par la suite fait bondir l'UNFP.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que le PSG et Kylian Mbappé s'affrontent devant les différentes instances juridiques. L'objet de ce conflit ? Les 55M€ réclamés par Kylian Mbappé en guise de salaires et primes impayés. Voulant récupérer cette somme, le joueur du Real Madrid avait alors saisi la commission de discipline de la LFP. Et ce jeudi soir, celle-ci a prononcé « l'irrecevabilité de la saisine formée » par Mbappé.

Le coup de gueule de l'UNFP

Dans un communiqué publié ce jeudi, au lendemain du verdict de la commission de discipline de la LFP, l'UNFP a poussé un énorme coup de gueule à propos de ce conflit entre Kylian Mbappé et le PSG. On peut alors lire : « Un club refuse de payer à un footballeur les salaires et les primes qu’en sa qualité d’employeur il s’était pourtant engagé à verser dans un contrat dûment enregistré à la LFP. Des sommes que son ancien salarié lui réclame fort justement puisqu’elles lui restent dues. Le 11 septembre dernier, la Commission juridique de la même LFP conforte logiquement le joueur qui l’a saisie, et le 25 octobre, la Commission paritaire d’appel confirme, dans son jugement, que les sommes dues doivent bien être versées. Ce n’est pas la première et malheureusement pas la dernière fois, qu’un club utilise tous les recours possibles prévus par les règlements. Malgré l’évidence – un accord contractuel -, malgré le droit ».

« Il est inadmissible »

« En revanche – et c’est une première ! – le club a assigné la LFP devant le Tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’annulation des deux décisions suscitées et a obtenu de la Commission de discipline de la… LFP qu’elle déclare irrecevable la saisine du joueur. Pour l’UNFP, qu’importe ici le club, ou le joueur qui est dans son droit, ou même les sommes en jeu : Il est inadmissible que soient ainsi remises en question les décisions des commissions indépendantes de la LFP qui dépendent de la convention collective, donc qui sont approuvées par les clubs. C’est irrecevable, oui ! On pourrait donc chez nous se moquer des contrats signés et tout autant des règlements, ouvrir par la même la boîte de Pandore pour, in fine, s’attaquer de front à la Charte du football professionnel…. C’est-à-dire à la Convention collective que bon nombre de dirigeants jugent castratrice parce qu’elle freine leurs velléités à peine cachées de remise en cause de la protection sociale, de redéfinition des contrats de travail et des conditions de la pratique du métier de footballeur professionnel en France. Jamais, l’UNFP et les joueurs qu’elle représente ne l’accepteront. Jamais ! Mais la Charte n’est pas la seule à être menacée. Et c’est dès aujourd’hui que les premiers acteurs du jeu – via leur syndicat – demandent expressément à la LFP de faire respecter ses propres règlements et les décisions de ses commissions. Et si nécessaire, ils sauront être à son côté pour contrer l’évidente volonté des clubs de limiter au maximum les pouvoirs régulateurs de la Ligue. Ce qui aurait pour effet de fragiliser l’équité et l’intégrité des compétitions, quitte à ramer à contre-courant des principes fondamentaux du modèle sportif européen, pourtant adoubé par ces mêmes clubs », est-il ensuite écrit dans le communiqué de l'UNFP.