OM : Énorme coup de pression lâché

Arnaud De Kanel

À l'OM, les départs et les ajustements au sein de la direction sportive rythment souvent les saisons. Après le départ de Javier Ribalta l’an passé, Pablo Longoria avait choisi de miser sur une figure charismatique pour occuper le rôle de conseiller sportif : Medhi Benatia.Cependant, à quelques semaines de la fin de son contrat, l’avenir de Benatia semble plus que jamais incertain. Dans un entretien récent accordé à La Provence, ses déclarations, au ton tranchant, ont résonné comme un véritable coup de semonce.

L'OM a retrouvé des couleurs depuis quelques matchs. Le club phocéen semble regagner en stabilité et Medhi Benatia n'y est pas innocent. Depuis son arrivée en tant que conseiller sportif, le Marocain se démène pour ramener l'OM au sommet du football français. Son travail devrait être récompensé par une promotion au poste de directeur sportif alors que son bail actuel expire dans quelques jours. Et si le dossier était en très bonne voie, la récente sortie coup de poing de Benatia sème le doute.

«C'est bien la dernière chose qui m'intéresse»

« Jusqu'à preuve du contraire, je suis conseiller sportif. Mon contrat s'arrête fin décembre, mais c'est bien la dernière chose qui m'intéresse. Je pense plus au prochain match (le déplacement à Lens, ndlr). Pablo le sait. Le reste… On a beaucoup parlé de la déclaration du coach (après la défaite contre Auxerre, je suis le problème, je pars"), devait-il le dire ou pas », a notamment confié Benatia pour La Provence avant de se montrer encore plus ferme.

«Je n'ai pas besoin de l'OM pour vivre»

« Mais il a dit ça simplement pour faire passer le message que s'il n'arrivait pas à obtenir plus de ces joueurs-là, il ne ne serait pas le problème ; que l’argent qu’il touche n’en serait pas non plus et qu'il s'en irait. En venant me chercher, Pablo sait qu'il peut avoir plein de problèmes, plein plein de problèmes (sic), mais pas de problèmes de contrat ou d'argent. Je n'ai pas besoin de l'OM pour vivre, je n'ai même pas besoin de travailler, tout simplement », a ajouté Medhi Benatia. Un énorme coup de pression assez inattendu alors que tout semblait se passer pour le mieux entre le Marocain et l'OM.