Mercato : «Il est fou», le transfert qui a secoué l’OM !

Thomas Bourseau

L'OM sous Jorge Sampaoli (2021-2022) a été un régal pour Dimitri Payet. L'entraîneur argentin l'utilisait d'une manière qui lui permettait de briller, mais qui faisait également briller ses coéquipiers. Toutefois, lors des premiers entraînements, Payet a été surpris par Sampaoli. Explications.

Dimitri Payet a évolué sous les ordres de plusieurs coachs à l'OM. De Rudi Garcia à Igor Tudor en passant par André Villas-Boas ou encore Jorge Sampaoli. C'est d'ailleurs avec le technicien argentin qu'il a vécu ses meilleurs moments à Marseille comme révélé à RMC Sport.

Luis Henrique, faux brésilien ? De Zerbi lui a donné sa chance. Découvrez comment un repositionnement peut changer la donne 🔄

➡️ https://t.co/TgctTiiepq pic.twitter.com/624u4D83QD — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

«Honnêtement, c’était un régal»

Et ce, tant sur le plan individuel que collectif. « C’était une position un peu inédite pour moi, mais le coach me laissait cette liberté de pouvoir me déplacer, car ce n’est pas dans mes caractéristiques de rester en pointe et au dos jeu. Mais on avait tellement travaillé notre jeu que ça pouvait être moi, Mattéo (Guendouzi), Amine (Harit)… N’importe qui pouvait occuper ce poste à un moment dans le match. On avait le ballon la majorité du temps. Honnêtement, c’était un régal ».

«Je me disais "Mais il est fou"»

Dimitri Payet a poursuivi son interview avec le média en expliquant avoir été déboussolé par les demandes tactiques de Jorge Sampaoli à son arrivée début mars 2021. « Quand ce genre de coach arrive dans un club, ce qui nous explique, et moi le premier, je me disais "Mais il est fou". Ce qu’il nous demande, veut mettre en place... Mais au fur et à mesure ça rentre, ça commence à être fluide et sur le terrain, et c’est que du bonheur ».