Mercato - OM : C’est annoncé, ce transfert risque de faire des étincelles !

Paul Pogba (32 ans) se retrouve sans club depuis la rupture de son contrat à la Juventus le 30 novembre dernier. Cela fait plusieurs semaines à présent que La Pioche est liée à l'OM par le biais de rumeurs de transfert. Selon Dimitri Payet, ex-joueur de l'Olympique de Marseille et coéquipier de l'international français, la venue de Pogba permettrait au club phocéen de faire des folies dans l'entrejeu.

L'Olympique de Marseille est entré dans une nouvelle ère avec un projet sportif flambant neuf porté par Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien a signé en juin dernier pour trois saisons et a été gâté dès son premier mercato sur le banc de touche de l'OM. Douze recrues sont arrivées dont Adrien Rabiot.

L'international français a notamment été le coéquipier de Paul Pogba en sélection et à la Juventus. Et il se trouve qu'il pourrait à nouveau l'être à l'OM. Toutefois, quand bien même il a confié que la venue de Pogba serait un rêve à l'Olympique de Marseille au micro de beIN SPORTS, Dimitri Payet a assuré ne pas l'avoir contacté. « Si j’ai envoyé un texto à Pogba ? Non, ce n’est pas mon style. Je pense que Paul est assez grand. Il a déjà joué au Vélodrome, comme à l’Euro 2016 ».

En interview pour RMC Sport, Dimitri Payet s'est déjà projeté sur l'éventuelle collaboration entre Paul Pogba, Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg au milieu de terrain de l'OM.

« Il sait ce que c’est Marseille. On en a assez parlé, que ce soit en sélection ou lui avec ses frères qui jouaient en Ligue 1. Après, savoir si c’est le bon moment pour lui, est-ce qu’il en a envie… Pogba, Rabiot, Hojbjerg au milieu, ça commence à causer quand même! ».