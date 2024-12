Le PSG prive Luis Enrique du transfert parfait ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain n’a finalement pas remplacé Kylian Mbappé cet été. Et pourtant, les options ont été multiples pour la direction parisienne. Aux yeux de Luis Enrique, c’était clair : Julian Alvarez. Néanmoins, le champion du monde argentin lui a glissé entre les doigts puisqu’il s’en est allé du côté de l’Atletico de Madrid. Il reconnaît une offre du PSG et s’est expliqué.

Le 12 août 2024, quatre jours avant la malheureuse blessure à la cheville de Gonçalo Ramos au Havre, Julian Alvarez rejoignait officiellement l’Atletico de Madrid. L’indisponibilité de Ramos aurait pu pousser Luis Enrique à réclamer un avant-centre à ses dirigeants avant la clôture du mercato estival. Il n’en a rien été malgré les rumeurs Victor Osimhen et Jonathan David. Et la cause pourrait bien se nommer Julian Alvarez.

«Ce sont de petites choses, mais elles s'additionnent lorsqu'il faut prendre une décision»

D’après les informations qui circulaient dans la presse pendant la première partie du mercato estival, Luis Enrique adorait le profil de Julian Alvarez. Le style de jeu du champion du monde argentin collait parfaitement à ses attentes. Et il se trouve que le PSG avait dégainé une offre contractuelle alléchante avec un salaire de 10M€ à l’année selon Marca. Mais le Paris Saint-Germain n’a pas assez convaincu Alvarez qui a dernièrement justifié son choix de quitter Manchester City pour l’Atletico de Madrid à Marca.

« Et bien, la décision a été prise un peu à cause de ce que je disais. J'ai senti à travers ce qu'ils m'ont dit qu'ils me donnaient cet espace, cette affection. J'ai aussi vu l'enthousiasme des gens, ils m'ont fait sentir qu'ils m'aimaient beaucoup. Et puis, pour les Argentins qui étaient déjà ici, pour connaître la langue, pour être un pays un peu plus proche de l'Argentine que de la France ou de l'Angleterre ? Ce sont de petites choses, mais elles s'additionnent lorsqu'il faut prendre une décision ».

«S'ils ont payé 70 ou quoi que ce soit d'autre..»

L’international argentin a donc préféré se rendre dans un pays dont la culture se rapproche de se racines, plutôt que de rejoindre Paris et le PSG. Le fait qu’il soit devenu la vente la plus chère de l’histoire de Manchester City et tout le bruit autour de cette transaction ne fait ni chaud ni froid à Julian Alvarez.

« Et bien, c'est un peu plus ce dont on parle dans les médias ou ce que les gens disent que ce qui m'arrive. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même sur le terrain, de jouer au football, ce que j'aime, d'aider l'équipe et rien de plus. J'essaie juste de m'amuser, d'aider, de m'améliorer chaque jour. Après cela, quoi qu'ils disent, s'ils ont payé 70 ou quoi que ce soit d'autre, ce sont des choses que je n'ai pas le droit de faire ou d'essayer d'aider ».