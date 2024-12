Mercato : Le RC Lens refuse le transfert d’un joueur de l’équipe de France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En plus de Seko Fofana, qui devrait arriver en provenance d’Al-Nassr, Brice Samba est lui aussi annoncé très proche de rejoindre le Stade Rennais cet hiver. Toutefois, le RC Lens n’a pas encore donné son feu vert et fait tout pour conserver l’international français, alors que ce dernier insiste pour s’en aller.

Un an et demi après son départ du RC Lens pour l’Arabie Saoudite, Seko Fofana va faire son grand retour en Ligue 1. Le milieu de terrain âgé de 29 ans est attendu au Stade Rennais, où il devrait retrouver un de ses anciens coéquipiers quand il évoluait chez les Sang et Or, Brice Samba.

🔥 Un transfert choquant en Ligue 1 ! Brice Samba au Stade Rennais pousse Steve Mandanda vers la sortie. Quelles conséquences ?

➡️ https://t.co/syAY9aR245 pic.twitter.com/S987ABVeIi — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

Le RC Lens résiste pour Samba

Selon L’Équipe, un accord de principe existe entre le RC Lens et le Stade Rennais pour le transfert de l’international français (3 sélections), estimé à plus de 14M€. Brice Samba devrait signer un contrat de quatre ans et demi, mais le journaliste Fabrizio Romano donne d’autres informations sur ce dossier.

Samba ne veut que Rennes

En effet, des détails doivent encore être réglés et le RC Lens n’a en réalité pas donné son feu vert définitif pour le transfert du gardien âgé de 30 ans. Les Sang et Or espèrent encore conserver Brice Samba, tandis que ce dernier insiste pour quitter le club en janvier, avec une seule idée en tête : rejoindre le Stade Rennais.