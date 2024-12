Mercato : Panique au PSG, sept joueurs vont claquer la porte ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Keylor Navas, Alexandre Letellier, Layvin Kurzawa, Sergio Rico, Kylian et Ethan Mbappé sont partis librement et gratuitement l'été dernier. Pour ne pas voir ce scénario se reproduire en 2026, le club de la capitale pourrait vendre sept joueurs au total en 2025 : Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma, Marco Asensio, Presnel Kimpembe, Arnau Tenas et Ibrahim Mbaye.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a changé de cap l'été dernier. En fin de contrat le 30 juin 2024, la star de 26 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Dans la même situation que Kylian Mbappé au PSG, Keylor Navas, Alexandre Letellier, Layvin Kurzawa, Sergio Rico et Ethan Mbappé sont également partis pour 0€. Si les trois premiers n'ont toujours pas retrouvé un club, l'Espagnol défend désormais les couleurs d'Al Gharafa, tandis que le frère de Kylian Mbappé a signé au LOSC.

Sept joueurs sont en fin de contrat le 30 juin 2026

Pour ne pas voir d'autres joueurs partir librement et gratuitement, le PSG pourrait prendre des mesures drastiques lors du prochain mercato estival. Alors qu'Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma, Marco Asensio, Presnel Kimpembe, Arnau Tenas et Ibrahim Mbaye sont en fin de contrat le 30 juin 2026, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi pourrait les vendre à l'intersaison. Mais quelle est la situation de ces pensionnaires du PSG actuellement ?

PSG : Donnarumma, Mendes, Asensio et Tenas sur le départ ?

D'après les dernières indiscrétions de L'Equipe, le PSG aurait sécurisé l'avenir d'Achraf Hakimi. En effet, le numéro 2 de Luis Enrique aurait d'ores et déjà signé son nouveau contrat avec le club parisien, et ce, pour prolonger jusqu'en 2029. Au contraire, Nuno Mendes souhaiterait quitter le PSG. D'après RMC Sport, l'international portugais aurait refusé toutes les offres de sa direction, estimant qu'elles ne correspondaient pas à son statut de titulaire. En ce qui concerne Gianluigi Donnarumma, son agent a jeté un énorme froid sur son avenir dernièrement. « Une vision à long terme en France ? Si l'on parle de contrat, non, il expire en 2026. Nous réfléchissons, maintenant il y a un moment de pause pour réfléchir à certains aspects contractuels, nous verrons s'il y aura la fumée blanche dans les prochains mois. Pour l'instant, tout est en suspens, tout peut arriver pendant la phase de négociation, nous ne donnons pas de prévisions. Nous sommes en phase de stand-by », a déclaré récemment Enzo Raiola au micro de Radio Sportiva. Pour sa part, Marco Asensio pourrait quitter le PSG dès le mois de janvier. D'après les indiscrétions d'Ekrem Konur, divulguées sur son compte X, l'international espagnol aurait la cote dans son pays d'origine. La Real Sociedad, Villareal, le Real Betis et Majorque voulant le récupérer sous la forme d'un prêt. Formé au PSG, Presnel Kimpembe refuserait catégoriquement de partir, et ce, même si Luis Enrique ne l'a toujours pas relancé depuis son retour de blessure. Conscient qu'Arnau Tenas n'est que troisième dans la hiérarchie des gardiens du PSG, le Stade Rennais se serait renseigné pour boucler sa signature en janvier selon L'Equipe. Enfin, Ibrahim Mbaye devrait rempiler avec l'écurie rouge et bleu d'après RMC Sport.