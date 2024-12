Trahie, une légende balance sur le PSG !

Thomas Bourseau

En 2020, Edinson Cavani quittait le PSG par la petite porte et sans tournée d’adieux. Le Covid-19 avait reportée la fin de saison, poussant le Paris Saint-Germain à rappeler le meilleur buteur de son histoire à l’époque, ce qui n’était pas le plan initial. Un rétropédalage qui n’a pas du tout plu au principal intéressé. Cet automne, Cavani a réglé ses comptes avec le PSG.

Edinson Cavani était, jusqu’au 4 mars 2023 et le 201ème but de Kylian Mbappé sous les couleurs rouge et bleu, le meilleur buteur de l’histoire du PSG. El Matador a fait trembler bien des filets pendant son passage de sept saisons au Paris Saint-Germain et n’a pas eu la fin qu’un joueur iconique de l’ère QSI aurait mérité. En effet, son contrat touchait à sa fin en juin 2020, mais en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, la fin de saison avait été repoussée, remettant en question le choix initial du PSG au sujet de Cavani. « Quand j’ai quitté le PSG, c’est parce que mon contrat se terminait et qu’ils ne m’avaient pas proposé de le renouveler ».

Le PSG frappe fort ! 💥 Joao Neves, pépite venue de Benfica, rejoint la Ligue 1 pour un transfert record. Découvrez son potentiel !

➡️ https://t.co/Lz9FQhPtRX pic.twitter.com/QM1f0V5mjI — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

«Ils ont commencé à m’appeler parce qu’ils voulaient que je joue dans cette compétition»

Pour ESPN, Edinson Cavani a clairement fait savoir que le comité directeur du Paris Saint-Germain avait alors tenté de le prolonger juste pour l’été, ce qui n’était absolument pas prévu avant l’annonce du Final 8 de la Ligue des champions. De quoi faire enrager l’Uruguayen.

« Ils avaient prévu que je sois libéré. La fin de saison est arrivée, la pandémie a frappé et ils ont joué cette 'mini Ligue des Champions’, ce format étrange. Lorsqu’ils ont su que la Ligue des champions allait être jouée, ils ont commencé à m’appeler parce qu’ils voulaient que je joue dans cette compétition. J’ai mes principes, et je sais que je donne le maximum là où je suis, parce qu’il y a un club qui vous fait confiance et qui vous paie, alors je donne tout ce que j’ai. Mais si quelque chose ne va pas, je vous le dirai. C’est comme ça que ça s’est passé. J’ai dit que je n’allais pas renouveler mon contrat, parce qu’ils voulaient le faire, pour qu’ils aient cette concurrence en attaque, parce qu’il y avait cette compétition ».

«J’aurais aimé partir avec un stade plein, mais non, j’ai senti que c’était le moment de partir de ce PSG»

Ces dernières semaines, Edinson Cavani a vidé son sac et reconnaît regretter le fait de ne pas avoir bénéficié d’adieux en bonne et due forme.

« Comment ne pas emmener Cavani dans cette compétition, même si vous avez de grands joueurs ? Pourquoi ne m’avez-vous pas offert cette possibilité plus tôt, pourquoi ne m’avez-vous pas dit que vous me faisiez confiance et que vous vouliez que je continue ? Après, j’aurais pris la décision de continuer ou non. Mais la fin est arrivée et je suis parti en paix avec moi-même parce que je suis mes principes. J’aurais aimé partir avec un stade plein, mais non, j’ai senti que c’était le moment de partir de ce PSG, que ça s’arrêtait là de cette façon et qu’il n’y avait pas besoin d’y penser plus longtemps. Je suis comme ça parce que je le vis à fond et je ne retiens rien ».