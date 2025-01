OM : De Zerbi dénonce un scandale, ça va faire rager Cristiano Ronaldo !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, le football français a connu une crise en raison de la diffusion qui suscite de nombreuses interrogations. Les débats autour du niveau en Ligue 1 ont aussi refait surface depuis les déclarations chocs de Cristiano Ronaldo. En conférence de presse avant de reprendre le championnat, Roberto De Zerbi a tenu à défendre le championnat de France.

En réussissant à reprendre les rênes de l'OM avec une telle réussite l'été dernier, Roberto De Zerbi a su imposer son style de jeu pour rivaliser avec les meilleures équipes de Ligue 1. Le club pointe à la deuxième place derrière le PSG, qui a pris une avance déjà importante. Ces derniers mois, l'intérêt pour la Ligue 1 a un peu baissé et les critiques fusent à l'étranger. Une situation incompréhensible aux yeux de l'entraîneur italien.

Un retour surprenant à l'OM ? Jacques-Henri Eyraud pourrait bien rebondir dans le football français avec un acteur clé ! 🤔

➡️ https://t.co/SkjpgG5nER pic.twitter.com/ULLRx4RtvU — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) January 3, 2025

De Zerbi défend la Ligue 1

Il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo n'a pas hésité à tacler le niveau de la Ligue 1, un championnat délaissé par de nombreux supporters en France. A l'étranger, il est donc plus difficile de s'y intéresser. « C'est un championnat qui est plus fort que ce que les gens peuvent penser à l'extérieur de la France. Mais il est sûrement mal vendu ce championnat par les gens qui le gèrent. Parce que la Ligue 1, à l'extérieur de la France, a une réputation d'un championnat de bas niveau. Alors que ça n'est pas du tout le cas, il y a des joueurs très forts et des entraîneurs très forts, il y a des stades pleins et des ambiances très chaudes. Mais peut-être que ce championnat est mal vendu, vendu moins bien que la Premier League qui le meilleur championnat d'Europe ou que la Serie A ou que la Liga ou que la Bundesliga. Je ne sais pas si c'est un problème de gestion ou un problème de communication à l'étranger » a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse.

« C'est dommage »

Même si le PSG est largement au-dessus du reste du plateau depuis le début de l'ère QSI, la Ligue 1 reste un championnat très intéressant pour Roberto De Zerbi. « En Italie, par exemple, les matchs de l'OM personne ne les voit parce que le championnat français n'est pas diffusé. Et c'est dommage parce qu'il y a des joueurs très forts qui sont ensuite transférés en Premier League, en Allemagne ou dans d'autres championnats alors qu'ils pourraient rester en France. Il y a des entraîneurs très forts qui ensuite s'en vont. La France est un pays qui aime le football donc c'est dommage que ça ne soit pas apprécié de l'extérieur à sa juste valeur » poursuit-il.