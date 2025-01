«Un manque de respect», ce joueur de l'OM explose !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé lors du rassemblement de l'Equipe de France espoirs du mois de septembre, Quentin Merlin a dû rester éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Coupé dans son élan, le Français a vécu une mésaventure à son retour sur le terrain. En effet, il a commis une grosse erreur lors de la débâcle subie au Vélodrome face à Auxerre (3-1) au début du mois de novembre. Avant la reprise du championnat, Quentin Merlin a tenu à faire son mea culpa.

De retour dans l'effectif de Roberto De Zerbi, Quentin Merlin est un élément sur lequel l'entraîneur italien souhaite s'appuyer. L'arrière gauche formé au FC Nantes sait qu'il a encore une marge de progression, et il voudra forcément éviter une nouvelle catastrophe comme lors du match face à Auxerre.

Merlin est remonté contre lui-même

En faisant son mea culpa après le troisième but auxerrois, sur lequel il était fautif, Quentin Merlin a tenu à prendre la parole concernant cette erreur en conférence de presse ce vendredi. « Contre Auxerre, ce n'était pas une erreur défensive, c'était un manque de respect pour le club et pour les coéquipiers, je ne dois pas m'arrêter comme ça et lever les bras. Je n'ai pas beaucoup dormi après le match. On en a discuté avec le coach et on veut avancer et progresser sur ça. Je sais que je dois plus bosser défensivement et je mets l'accent là-dessus » déclare-t-il.

Merlin a eu du mal avec l'OM

Présent lors du rassemblement avec les Espoirs en septembre, Quentin Merlin a subi une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Le défenseur de 22 ans semblait souffrir, même si cette blessure a suscité de nombreuses interrogations pour les supporters marseillais. Alors que cet épisode est terminé, Merlin veut désormais penser à la deuxième moitié de saison qui vient de débuter. La première étape sera face au Havre dimanche.