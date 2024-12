Un nouveau Neymar au PSG ? Luis Enrique a répondu cash !

Thomas Bourseau

Pendant une grande partie du mercato estival, il était question d’un intérêt du Paris Saint-Germain pour Victor Osimhen. Le10sport.com vous révélait dès le mois de juillet que le PSG ne formulait pas du tout ledit intérêt envers l’attaquant du Napoli. Et la raison pourrait résider en la réticence de Luis Enrique d’accueillir le Nigérian plutôt fêtard selon Samir Nasri.

Victor Osimhen a été l’un des feuilletons de l’été dans la presse pour le PSG. Avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid évoqué dès le mois de février et l’annonce du principal intéressé de sa décision de ne pas signer de prolongation de contrat, le nom du buteur nigérian du Napoli faisait alors déjà surface. Cependant, le10sport.com vous dévoilait en juillet dernier qu’il n’y avait aucune discussion et aucune intention de la part du Paris Saint-Germain de recruter Victor Osimhen.

Luis Enrique a déposé son veto pour Osimhen

Le plan du comité directeur du PSG était de faire confiance à Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Et il se pourrait bien que cette satisfaction en ses forces en présence provienne d’un refus catégorique de la part de Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain n’aurait pas laissé l’ombre d’une chance à ses supérieurs d’activer la piste menant à Victor Osimhen. La cause ? Une attirance trop importante pour la vie nocturne et la fête de sa part. Des habitudes que Neymar avait lors de son passage de sept ans au PSG comme Daniel Riolo l’a souvent souligné sur les ondes de RMC .

«Luis Enrique a refusé Osimhen qui ne fait que la fête»

Sur le plateau du Canal Champions Club ces dernières semaines, Samir Nasri a confirmé cette tendance. L’ancien joueur de l’OM et d’Arsenal a clairement expliqué que Victor Osimhen n’avait aucune chance de voir son transfert au PSG prendre forme à cause de Luis Enrique. « Luis Enrique a refusé Osimhen, pour d’autres raisons. Des raisons comme la vie personnelle d’Osimhen, qui ne fait que la fête. Ça se respecte, c’est un entraîneur, c’est lui qui va gérer les états d’âme, et les joueurs sur le terrain. ».