Clash avec le PSG : «Faire péter le système», l'annonce fracassante du clan Mbappé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Toutefois, la star de 26 ans est en plein litige avec le club parisien, et ce, parce qu'il lui doit encore 55M€ de salaires et primes non versés la saison dernière. Interrogé sur ce clash, Delphine Verheyden - l'avocate de Kylian Mbappé - a taclé le PSG.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air l'été dernier. En fin de contrat le 30 juin 2024, la star de 26 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Toutefois, Kylian Mbappé a encore affaire au PSG, et ce, parce qu'il lui manque toujours 55,4M€ de salaires et primes de la saison dernière. Alors que la LFP et la FFF ont été saisies pour régler ce litige, l'avocate du joueur a pris la parole il y a une dizaine de jours. Et Delphine Verheyden n'a pas hésité à tacler le PSG.

«Ils auront tous fini leur carrière avant d'être payés»

« Le PSG a assigné la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris estimant qu'elle n'est pas compétente pour obliger un club à respecter les engagements qu'il a pris. Pour participer à un Championnat professionnel, le PSG accepte les règlements. Mais à la fin de l'histoire, il dit que la Ligue et la Fédération n'ont aucun pouvoir sur lui en tant que club. On est dans une affaire qui devient beaucoup plus vaste que le seul cas de mon client. Elle peut faire péter tout le système. De manière incidente, le club est en train de dire haut et fort à tous les autres clubs : "Arrêtez de payer vos joueurs, contraignez-les à aller aux prud'hommes". Mais les prud'hommes, c'est un an et demi pour avoir une décision en première instance, deux ans en appel et autant en cassation. Ils auront tous fini leur carrière avant d'être payés... », a pesté Delphine Verheyden, représentante de Kylian Mbappé, lors d'un entretien accordé à L'Equipe.

«Vous pouvez piétiner tous les joueurs»

Dans la foulée, Delphine Verheyden - l'avocate de Kylian Mbappé - en a rajouté une couche : « Le PSG veut échapper aux règlements du football. Il est prêt à faire tomber le système plutôt que d'exécuter ses obligations. Si les instances ne protègent pas les contrats et leurs règlements, on envoie un signal fort qui dit : "Vous pouvez piétiner tous les joueurs". Sur les 55M€, il y a à peu près 25M€ pour Kylian Mbappé. Mais les 30 autres, ce sont des impôts et des charges ».