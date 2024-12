L'OL a arnaqué le PSG sur le mercato, Riolo balance !

Amadou Diawara

Lors du mercato estival 2023, le PSG a déboursé environ 50M€ pour arracher Bradley Barcola à l'OL. Alors que le crack de 22 ans n'avait disputé qu'une demi-saison au plus haut niveau avec les Gones avant son transfert, Daniel Riolo a affirmé que le club de la capitale avait payé un prix trop élevé pour le recruter.

Etincelant sous les couleurs de l'OL lors de la deuxième partie de la saison 2022-2023, Bradley Barcola a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale a fait le nécessaire pour boucler son transfert. En effet, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a proposé un chèque d'environ 50M€ à la direction de l'OL. Une offre acceptée par les Gones. Ainsi, Bradley Barcola a paraphé un bail de cinq saisons - soit jusqu'au 30 juin 2028 - avec le PSG le 31 aout 2023. Mais à en croire Daniel Riolo, l'écurie rouge et bleu n'aurait pas dû dépenser une somme aussi élevée pour recruter le crack de 22 ans.

Le PSG n'a pas dit son dernier mot ! Lamine Yamal serait sur le point de faire le grand saut. 🚀

➡️ https://t.co/q4pP3Kj5PD pic.twitter.com/NMC6lFJ2xW — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

Le PSG a déboursé 50M€ pour Barcola

« Depuis le premier jour, je me bats contre ça. Il est arrivé au PSG pour un tarif très important. 50 millions d’euros ? C’est énorme pour un joueur qui avait six mois de Ligue 1. On en a fait immédiatement un grand joueur, parce qu’il est arrivé au PSG. C’est risqué », a déclaré Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot mercredi dernier.

«C’est énorme pour un joueur qui avait six mois de L1»

Dans la foulée, Daniel Riolo en a rajouté une couche. « C’est risqué d’être l’objet d’un gros transfert et de n’avoir que six mois de Ligue 1 dans ton sac avant d’arriver au PSG. Parce que tu sais que tu vas changer de contexte médiatique et que l’on va faire attention », a conclu le journaliste français sur les ondes de RMC Sport.