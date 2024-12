«Le meilleur joueur du monde» va signer, le PSG en panique ?

Thomas Bourseau

Au FC Barcelone, Lamine Yamal est déjà en train de s’imposer comme une référence à seulement 17 ans. Le champion d’Europe avec l’Espagne dispose d’ailleurs d’une jolie cote sur le marché des transferts et notamment du côté du PSG à en croire différents médias. Néanmoins, le Paris Saint-Germain pourrait d’ores et déjà oublier toute volonté de signature de Yamal.

Lamine Yamal connaît une progression fulgurante et affiche une précocité hors norme tant avec le FC Barcelone qu’avec la sélection espagnole. Du haut de ses 17 ans, Yamal peut déjà se vanter d’avoir un titre européen grâce à l’Euro remporté par La Roja en Allemagne le 14 juillet dernier, le lendemain de son anniversaire. De plus, il est considéré comme étant la pépite du Barça capable de réussir des prouesses similaires dans l’histoire du club catalan que celles de Lionel Messi.

Lamine Yamal recale le PSG

Le prodige issu de La Masia fait tourner bien des têtes, et pas seulement celles des défenseurs adverses. Sur le marché des transferts, il a été question d’un intérêt du PSG et d’une réflexion à 250M€ pour son éventuel transfert d’après la presse ibérique. Il n’en a rien été et cela a été démenti par le club via L’Équipe. Pour Marca, le Golden Boy 2024 a fait passer un message très clair sur son avenir.

« Le PSG ? Non, la vérité, c’est que je n’y pense pas. Je ne pense qu’au Barça, à l’amélioration et à la victoire des titres ici. Je rêve de gagner des titres avec le Barça et que ma famille se porte bien. Le Barça est le club de ma vie. Ramener la Ligue des Champions est un rêve à réaliser ».

«Le meilleur joueur du monde pour les prochaines années signera pour le Barça»

Représenté par le réputé agent portugais Jorge Mendes, Lamine Yamal n’ira nulle part.

« Les supporters du Barça peuvent être sûrs que le meilleur jeune joueur du monde et le meilleur joueur du monde pour les prochaines années signera pour le Barça. Je ne sais pas quand, mais cela se fera, mais à n'importe quel moment. Le jour de ses 18 ans ? Je ne sais pas, mais cela arrivera ». a simplement affirmé Mendes en interview pour Mundo Deportivo. Les socios du FC Barcelone peuvent donc dormir sur leurs deux oreilles, tandis que le potentiel vœu du PSG de l’attirer dans la capitale semble déjà voler en éclat..