L'énorme aveu de Mbappé sur sa vie privée !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a migré vers le Real Madrid, ayant signé librement et gratuitement dans le club de ses rêves. Toutefois, la star de 26 ans va vivre ce rêve seul. En effet, Kylian Mbappé a avoué qu'il était célibataire et qu'il espérait un jour retomber amoureux.

Etincelant sous les couleurs de l'AS Monaco, Kylian Mbappé a tapé dans l'oeil du PSG et du Real Madrid. A la suite d'un énorme bras de fer, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a raflé la mise, finalisant un prêt avec une option d'achat de 180M€ avec le club du Rocher.

Mbappé espère trouver son âme soeur

Lorsque le PSG a levé sa clause à 80M€, Kylian Mbappé s'est engagé jusqu'au 30 juin 2022. Et alors que son contrat était proche d'arriver à son terme, l'international français a rempilé de deux saisons, plus une en option, et ce, malgré les nouvelles approches du Real Madrid. Finalement, Kylian Mbappé a rejoint le club de ses rêves le 1er juillet 2024. N'ayant pas activé l'option pour étendre son bail jusqu'en 2025, la star de 26 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur de la Maison-Blanche. Cependant, Kylian Mbappé n'avait personne à son bras lorsqu'il a migré vers le Santiago Bernabeu.

«J’ai déjà été amoureux»

Lors d'un entretien accordé à Clique sur Canal +, Kylian Mbappé a vidé son sac sur sa vie sentimentale, avouant qu'il était célibataire, mais qu'il espérait trouver chaussure à son pied. « J’ai dit je t’aime à ma mère, à mon père, à mon frère, à mes proches. J’ai déjà été amoureux, j’espère que je le serai encore. J’ai été construit pour vivre ces moments, mais la personne à côté n’est pas forcément programmée. Si je peux être en couple ? Tu peux tout avoir, ça demande des adaptations. Je ne peux pas venir jouer ici et jouer le malheureux. Tu dois réadapter ta vie pour avoir la tranquillité », a avoué le numéro 9 du Real Madrid au début du mois de décembre.