Antoine Dupont avec Squeezie, la folle reconversion en vue ?

A 28 ans, Antoine Dupont est actuellement au sommet de son art. La star du XV de France et du Stade Toulousain a encore de belles années devant elle. Mais Dupont préparera-t-il déjà sa reconversion… en joueur e-sport ? C’est le scénario qu’on a vu voir dans la dernière annonce de l’équipe Gentlemates pour annoncer son nouveau partenariat avec la marque Volvic, également partenaire de Dupont.

Avec Vitality et Karmine Corp, Gentlemates est l’une des équipes e-sport les plus populaires en France. Il faut dire qu’elle a été formée Squeezie, Gotaga et Brawks. Présente sur de nombreux jeux, cette équipe e-sport a depuis l’an dernier rejoint Rocket League. Une section qui fait envie à un certain Antoine Dupont, lui que l’on voit exceller sur les terrains de rugby ? Le verra-t-on prochainement avec une manette dans les mains ?

[Sources] ******* ****** 🇫🇷 has reached a verbal agreement with M8 as he will play for the Gentle Mates Alpine roster in the RLCShttps://t.co/ZTL3AQBvKp pic.twitter.com/xMPRUGOcYe — Gentle Mates (@gentlemates) January 9, 2025

« Je voulais savoir s’il ne vous manquait pas un joueur ? »

Ce jeudi, l’équipe Gentlemates a publié une vidéo sur Youtube pour mettant notamment en scène son équipe Rocket League annoncer son nouveau partenariat avec Volvic. Une fausse conférence de presse a alors été jouée où on a pu voir Squeezie jouer les journalistes, mais aussi… Antoine Dupont. La star du Stade Toulousain et du XV de France en a ainsi profité pour poser sa candidature pour rejoindre l’équipe Rocket League de Gentlemates : « Et moi je viens de commencer à jouer à Rocket League récemment. Je voulais savoir s’il ne vous manquait pas un joueur ? ».

« Non c’est bon, on est au complet »

Durant l’intersaison, il y a d’ailleurs du changement au sein de l’équipe Rocket League chez Gentlemates. En effet, l’équipe e-sport s’est séparée du joueur nommé Itachi, le remplaçant alors par Radosin, précédemment chez Vitality, afin de former le trio avec Seiko et Juicy. C’est d’ailleurs ce Radosin qui a répondu à Antoine Dupont, lâchant : « Non c’est bon, on est au complet ». Ce à quoi Juicy a alors fait savoir : « Moi je préfère jouer avec Antoine Dupont ».