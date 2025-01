Mercato - ASSE : L’entraîneur révèle des contacts avec un autre club !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Eirik Horneland se sent déjà comme chez lui à Saint-Etienne. Arrivé à la fin de l'année pour remplacer Olivier Dall'Oglio sur le banc de l'ASSE, le technicien a fait partager sa nouvelle vie au média de son pays. Au cours d'un entretien, il en a dit plus sur sa signature et sur les contacts qu'il a eu avec d'autres équipes.

Eirik Horneland ne s’est pas retrouvé bien longtemps au chômage. Juste après avoir résilié son contrat avec le SK Brann, le technicien norvégien s’est engagé avec l’ASSE. Quelques jours après sa signature, le coach stéphanois a évoqué son quotidien au cours d’un entretien accordé à VG.

« J'ai atterri au bon endroit »

« Je suis content d’avoir atterri au bon endroit, car je pense que le timing était bon maintenant. Je suis allé voir Per-Ove Ludvigsen (directeur du football de Brann ndlr) plus tôt cet automne et je lui ai dit que ce serait ma dernière saison, que je voulais franchir ce cap » a-t-il confié au média norvégien.

Une autre équipe a tenté de le recruter

Au cours de ce même entretien, Horneland a révélé qu’il a failli signer pour une autre équipe. Le coach de 49 ans était en contact avec l’Union Saint-Gilloise, qui dispute cette saison la Ligue Europa. Mais les négociations n’ont pas abouti et le technicien a tranché en faveur de l’ASSE.