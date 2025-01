Pogba - OM : C’est confirmé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le mercato hivernal bat son plein, l'incertitude est toujours présente lorsqu'il s'agit d'évoquer l'avenir de Paul Pogba. Son retour de suspension est prévu pour mars. Mais pour l'heure, le milieu de terrain est toujours sans club. La balle est dans son camp, sachant que plusieurs formations, dont l'OM, seraient partantes pour le recruter.

Le feuilleton Paul Pogba est encore loin d’être terminé. A quelques semaines de son retour sur les terrains de football, le milieu de terrain n’est lié à aucune équipe. Pourtant, ce ne sont pas les propositions qui manquent. Malgré sa suspension pour dopage et son manque de rythme évident, le champion du monde 2018 conserve une jolie côte sur le marché. Que ce soit en Europe, en Arabie Saoudite ou en MLS, Pogba a l’embarras du choix.

L'opération Pogba à l'OM est lancée

Son grand ami Patrice Evra est ravi de le revoir bientôt sur les terrains. Nul doute qu’il sera encore plus joyeux en cas de signature à l’OM. « Que ce soit clair, c’est mon souhait. Je ne vais pas démentir, j’ai demandé à Benatia qu’il appelle Paul. Mais ça ne veut pas dire qu’il va signer à l’OM. Je veux qu’il aille à Marseille parce que j’ai joué là-bas et je sais qu’il a envie de retrouver l’équipe de France, et l’OM est une belle vitrine. Les ingrédients sont là » avait lâché l’ancien membre de Manchester United.

L'intérêt de Pogba est confirmé

Selon plusieurs sources, Pogba n’écarterait pas la piste OM. Parce qu’elle pourrait lui permettre d’évoluer dans un grand championnat, tout en lui permettant d’obtenir une belle visibilité. A 31 ans, le milieu de terrain n’a pas abandonné l’idée de retrouver l’équipe de France à deux ans d’un Mondial aux États-Unis. Et l’OM pourrait lui permettre d’atteindre cet objectif. Selon le média marocain El Mountakhab, le club phocéen suit bien Pogba. La balle est désormais dans le camp du joueur.