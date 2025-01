OM : «Avec plusieurs milliardaires», un Youtubeur menace McCourt !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Frank McCourt est aujourd’hui le propriétaire de l’OM, l’homme d’affaires américain a également d’autres projets à côté du club phocéen. Très concerné notamment par les nouvelles technologies, il ambitionnerait de racheter TikTok. Il a alors été question d’une offre de 100M€, mais voilà que McCourt pourrait avoir un sérieux rival.

Pour Frank McCourt, il n’y a pas que l’OM. En effet, en parallèle de posséder le club phocéen, l’Américain est impliqué dans différents business, allant de l’immobilier aux nouvelles technologies. Avec son Project Liberty, McCourt ambitionne notamment de créer un web 3.0. Et c’est ce qu’il l’amènerait à envisagerait de racheter le réseau social TikTok.

TikTok racheté par McCourt ?

Avec l’OM, Frank McCourt sera-t-il aussi le patron de TikTok ? L’Américain l’ambitionne. Au point même d’envisager une offre à 9 chiffres. En effet, selon les derniers échos, il serait question d'une proposition à 100M€ pour acquérir le réseau social. Un projet loin d’être simple pour lequel McCourt doit faire avec la concurrence et pas n’importe laquelle.

« Je viens d’avoir une réunion avec plusieurs milliardaires »

Avec 344 millions d’abonnés au compteur sur Youtube, MrBeast est aujourd’hui le plus gros créateur de contenus sur la plateforme. Sa puissance et son influence ne sont aujourd’hui plus à démontrer. Et c’est ainsi qu’il se porte candidat pour racheter TikTok, étant visiblement très bien entouré pour cela. En effet, sur ses réseaux sociaux, MrBeast a fait savoir : « Je viens d’avoir une réunion avec plusieurs milliardaires. On a une offre prête pour vous TikTok. Nous voulons acheter la plateforme. Les Etats-Unis méritent TikTok »