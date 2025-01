Kvaratskhelia : «Naïf», le PSG moqué à l'étranger !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain semble être sur le point de boucler le premier très gros coup de ce mercato de janvier, avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Un transfert semble etre imminent, avec le club parisien qui devrait verser entre 70 et 80M€ au Napoli, qui avait vraisemblablement refusé des offres autours des 120M€ il y a seulement quelques mois.

La prochaine star du PSG, ça pourrait bien être lui. Déjà cherché lors du dernier mercato, Khvicha Kvaratskhelia devrait sauf surprise poser ses valises à Paris dans les prochains jours. Il est le renfort offensif demandé par Luis Enrique et du côté du Napoli on n’a pas opposé grande résistance, contrairement à l’été dernier.

« Si j'avais été le Napoli, j'aurais tenté le coup »

En Italie, on se questionne toutefois sur cette opération et Maurizio Compagnoni est persuadé que le Napoli aurait pu tirer un peu plus des négociations avec le PSG. « Si j'avais été le Napoli, j'aurais tenté le coup, étant donné que le PSG est parfois assez naïf sur le marché des transferts. Même s'ils ont misé fort sur Kvara, ils ont trois joueurs forts dans ce rôle » a expliqué le journaliste italien, sur Sky Sport 24.

« "Peut-être un entre deux et Barcola ?" »

« Il y a Barcola, qui a fait une fantastique première partie de saison et qui est maintenant en déclin, Doué, qui en sur la bonne route pour devenir un champion et Lee Kang-In, qui est un excellent élément » a poursuivi Compagnoni. « Donc, si j'avais été Naples, j'aurais dit : "Nous ne voulons pas 75 millions, réduisons le montant en argent : peut-être un entre deux et Barcola ?" ».