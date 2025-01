Mercato - PSG : Kvaratskhelia «ne voulait pas venir», la curieuse révélation

Axel Cornic

Star du Napoli et de la sélection géorgienne, Khvicha Kvaratskhelia se rapprocherait d’une arrivée au Paris Saint-Germain, qui signerait là le premier gros coup de l’hiver. Pour le joueur aussi c’est un véritable bond en avant, puisqu’il pourrait multiplier par huit son salaire en signant pour le club parisien.

On attendait avec impatience le premier transfert du PSG et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on ne devrait pas être déçus. Car c’est l’une des plus grandes stars de Serie A qui devrait débarquer en ce mercato de janvier avec Khvicha Kvaratskhelia, dont le club du Napoli devrait empocher entre 70 et 80M€ avec son départ.

Un transfert avorté ! Kolo Muani face à un choix inattendu : la Juventus plutôt que le PSG ! 🤔 https://t.co/uG9TIakW6t — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 15, 2025

Kvaratskhelia ne voulait pas quitter le Napoli

Les médias italiens s’affolent depuis quelques heures autour d’un transfert qui semble imminent, avec le Géorgien qui aurait d’ores et déjà salué ses coéquipiers napolitains. Mais on apprend notamment sur Radio Kiss Kiss Napoli qu’une arrivée au PSG n’était pas vraiment au programme pour Khvicha Kvaratskhelia, qui pensait pouvoir au moins terminer la saison avant de penser à un départ.

Le PSG peut remercier son père

« Kvara ne voulait pas venir » aurait expliqué une journaliste géorgienne à la radio napolitaine, avant de préciser que c’est le père de Kvaratskhelia qui l’aurait poussé à prendre en considération l’offre du PSG. « C’est son père qui l’a poussé à quitter Naples ». Cette information ne serait pas surprenante, puisque depuis son arrivée en 2022, l’ailier de 23 ans a souvent vu son père s’opposer aux dirigeants du Napoli, avec des tensions de plus en plus grandes au fil des mois.