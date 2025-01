Kolo Muani - PSG : L’incompréhension est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 90M€ durant l’été 2023, Randal Kolo Muani n’a jamais réussi à s’imposer au PSG. A tel point que cet hiver, l’ancien attaquant du FC Nantes a été prêté à la Juventus sans option d’achat. Une situation assez incompréhensible pour Benoit Cauet qui n’arrive pas à expliquer que le fait que Kolo Muani n’ait jamais réussi à Paris.

Cet hiver, le PSG avait un projet précis, à savoir recruter un élément offensif tout en se séparant de plusieurs joueurs indésirables. Et c'est d'ailleurs bien parti puisque Khvicha Kvaratskhelia s'est engagé avec le club de la capitale qui a débarqué pour environ 70M€. Côté départs aussi ça bouge puisque Randal Kolo Muani a rejoint la Juventus sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Recruté pour 90M€ durant l'été 2023, sans jamais s'imposer à Paris. Il faut dire que Luis Enrique n'est pas fan de son profil et ne le faisait plus jouer ces dernières semaines. Une situation que Benoit Cauet, ancien joueur de l'Inter et du PSG, peine à comprendre.

«Sa valeur est incontestable, c'est un joueur intéressant»

« Il a mal joué au PSG, il n'a pas trouvé sa place. Il a joué au Championnat d'Europe, c'est un titulaire, sa valeur est incontestable, c'est un joueur intéressant. Mais il ne s'est jamais retrouvé avec Luis Enrique et c'est difficile de comprendre pourquoi. Ce serait utile pour la Juventus, ils ont vraiment besoin d'un attaquant devant », constate-t-il au micro de Radio Sportiva avant de poursuivre.

«C'est difficile de comprendre»

« Ça ne peut pas être pire, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il a été plus sur le banc qu'autre chose, il ne s'est jamais retrouvé dans le match parisien. S'il devait changer, je pense que la Juventus aurait besoin de quelqu'un comme ça. Il est technique, il est rapide, il est bon devant le but. Puis en janvier, c'est difficile de s'intégrer mais ce serait une décision intéressante », ajoute Benoit Cauet.