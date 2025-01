Mercato : Transfert à 0€, l’OM trahit par un de ses ex !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’été dernier, Pape Gueye a fait le choix de quitter l’OM quatre ans après son arrivée. En fin de contrat, l’international sénégalais s’est engagé librement avec Villarreal, où il a retrouvé Marcelino. Les deux hommes s’étaient connus lors du bref passage du technicien espagnol à Marseille, ce qui a été déterminant dans son choix, comme l’a expliqué le milieu de terrain âgé de 25 ans.

Malgré les propositions de l’OM pour le prolonger, c’est à Villarreal que Pape Gueye a décidé de poursuivre sa carrière. En fin de contrat, le milieu de terrain âgé de 25 ans a quitté Marseille pour s’engager jusqu’en juin 2028 avec le club espagnol, entraîné par Marcelino. Ce dernier n’est resté que quelques mois à l’OM, entre juillet et septembre 2023, avant de quitter son poste d’entraîneur.

Mbemba refuse de quitter l'OM cet hiver, malgré les offres séduisantes ! Que va-t-il se passer maintenant ? 🔍

➡️ https://t.co/sHFiBuOLfa pic.twitter.com/Ba7g82JCUY — le10sport (@le10sport) January 15, 2025

Gueye à Villarreal grâce à Marcelino

« J’avais plusieurs propositions vu que j’étais libre. J’avais beaucoup aimé le championnat espagnol lors de mon passage à Séville. L’Espagne, c’était vraiment une option que j’avais en tête. Il y avait beaucoup de clubs français, les 5 premières équipes hors PSG qui étaient intéressées par mon profil. Villarreal, c’était du concret, c’était l’une des équipes qui a montré un intérêt très fort auprès de mes agents. J’ai discuté avec Marcelino, on a parlé pendant quelques minutes, et il m’a vraiment montré un intérêt que j’ai beaucoup aimé. Je me suis dit que je vais aller confirmer ce que j’ai fait à Séville six mois, je vais confirmer à Villarreal », a expliqué Pape Gueye, dans un entretien accordé à Foot Mercato.

« Le peu de temps qu’il a eu à Marseille, on a appris à se connaître »

Suspendu lors du bref passage de Marcelino à l’OM, l’international sénégalais (26 sélections) a tout de même réussi à le convaincre : « Je n'ai pas eu la chance de jouer sous ses ordres parce que j’étais suspendu. Mais je m’entraînais tous les jours et moi, j’étais dans un délire, en gros, même si je suis suspendu, je vais me donner à fond. Je pense qu’en voyant ça, il a vu que ce petit, il a quelque chose. Il a un mental, parce qu’en vrai, quatre mois, je pouvais me dire, Bon vas-y, je vais choisir mes entraînements ou je vais un peu moins travailler. Mais il a vu que j’étais vraiment déterminé à revenir en bonne forme. Le peu de temps qu’il a eu à Marseille, on a appris à se connaître. C’est quelqu’un d’humain, avant tout. Et je pense que c’est pour ça qu’on s’est bien entendus. Parce que dans ce milieu-là, c’est compliqué de trouver des bonnes personnes, des personnes honnêtes. Et je pense que lui, c’est quelqu’un de droit dans ses bottes. »