Mercato : L’OM en grand danger pour son prochain attaquant

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Pablo Longoria avait assuré le contraire le mois dernier, un départ d’Elye Wahi dès cet hiver semble possible. En ce sens, l’OM serait en discussion avec West Ham, prêt à mettre 30M€ afin de le recruter. Pour le remplacer, Marseille s’intéresserait notamment à Evann Guessand, qui intéresserait également les Hammers, ainsi que deux autres clubs de Premier League.

Arrivé seulement l’été dernier en provenance du RC Lens, Elye Wahi pourrait déjà quitter l’OM. Peu convaincant depuis son arrivée à Marseille, l’attaquant âgé de 22 ans susciterait l'intérêt de plusieurs formations de Premier League, notamment West Ham. Selon ESPN, les Hammers seraient en discussion avec Marseille dans l’optique d’un transfert d’Elye Wahi. Graham Potter, nommé entraîneur la semaine dernière, apprécierait son profil et le club anglais serait prêt à proposer 30M€ pour le recruter.

Mbemba refuse de quitter l'OM cet hiver, malgré les offres séduisantes ! Que va-t-il se passer maintenant ? 🔍

➡️ https://t.co/sHFiBuOLfa pic.twitter.com/Ba7g82JCUY — le10sport (@le10sport) January 15, 2025

L’OM apprécie Guessand

L’été dernier, l’OM a beaucoup investi pour s’offrir Elye Wahi, dont le transfert est estimé à 30M€ bonus compris. Le mois dernier en conférence de presse, Pablo Longoria avait écarté un départ au cours du mois de janvier, assurant que le club croyait en lui : « Pour nous, c’est hors de question. Je prends l’initiative, même sans discuter avec la partie sportive, parce que nous comme club, on croit beaucoup dans le potentiel d’Elye. » Si une offre équivalente à son prix d’achat est formulée, un départ d’Elye Wahi dès cet hiver semble malgré tout une possibilité.

Concurrence anglaise pour Guessand

Et pour le remplacer, l’OM aurait déjà une petite idée. En effet, selon La Minute OM, Evann Guessand serait très apprécié à Marseille. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’attaquant âgé de 23 ans a inscrit 9 buts toutes compétitions confondues avec l’OGC Nice cette saison, mais d’après les informations du Daily Mail, la Premier League serait aussi à l’affût. Notamment West Ham, à la recherche d’un avant-centre en raison des blessures de Michail Antonio et de Niclas Füllkrug, et qui aurait observé Evann Guessand à plusieurs reprises ces derniers mois. En Angleterre, Bournemouth et Tottenham auraient également manifesté leur intérêt pour l’international ivoirien (1 sélection).