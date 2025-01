Zidane - Équipe de France : Feuilleton terminé avec cette sortie ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec le départ de Didier Deschamps programmé après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane apparaît déjà comme étant le grand favori pour lui succéder sur le banc de l’équipe de France. D’ailleurs, Thierry Henry semble lui laisser le champ libre, alors qu’il apparaissait comme un outsider crédible pour le poste.

Didier Deschamps a récemment officialisé son départ de l’équipe de France, qui sera effectif après la Coupe du Monde 2026. Le poste de sélectionneur national sera donc bientôt disponible, et les deux options les plus évoquées ces derniers temps pour remplacer Deschamps n’étaient autres que Thierry Henry et surtout Zinedine Zidane. D’ailleurs, ce dernier semble avoir le champ libre.

Un retour aux sources pour Zidane ? L’ancien maestro des Bleus pourrait bientôt écrire un nouveau chapitre avec la sélection ! 🇫🇷

« Zidane ? Ce serait mérité »

Interrogé sur RMC Sport dans l’émission Rothen s’enflamme mardi soir, Thierry Henry semble laisser la place à Zidane : « Ça a été depuis longtemps ce que tout le monde pensait et demandait. Ce serait mérité, tout simplement. Je ne pense à rien du tout. Est-ce que je suis candidat ? Je ne vais pas vous répondre. Il y a toujours un coach en place, c'est Didier Deschamps. Je lui souhaite bonne chance pour la prochaine compétition. Après, il faut demander au président », lâche l’ancien buteur de l’équipe de France.

« Je lui dis merci »

Et Thierry Henry n’a pas manqué de rendre hommage à Deschamps : « Je dois lui dire merci pour les conseils donnés quand on se voyait à la Fédération. Il me disait comment bien préparer la sélection, comment ça fonctionne à la Fédé (...) comme il a pu le faire sur le terrain lorsqu'il était capitaine, avec son franc-parler ». Et la question de sa succession semble donc désormais réglée si Henry laisse la place à Zidane.