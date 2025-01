Mercato : L’OM prend un coup de pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant de savoir si l’OM attirera encore du renfort d’ici la fin du mercato hivernal après Luis Felipe, Daniel Riolo met déjà la pression pour l’été prochain ! L’éditorialiste de RMC Sport estime que le club phocéen devrait impérativement recruter pour être compétitif, notamment en Ligue des Champions.

Actuel dauphin du PSG en Ligue 1, l’OM semble donc bien parti pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, le club phocéen redevient donc relativement compétitif sur la scène nationale. Et pourtant, Daniel Riolo lance un avertissement à l’OM et assure qu’il faudra réaliser un bon mercato estival pour espérer progresser l’an prochain.

« Il faudra des renforts »

« Dans la très belle dynamique de l’OM en ce moment, on s’aperçoit que cette équipe doit beaucoup progresser. Mais si elle veut viser plus haut l’année prochaine la Ligue des Champions, il lui faudra des renforts. Quand elle joue une équipe solide, Lille est une très bonne équipe, on se rend compte que cet OM a beaucoup de chemin pour être une très bonne équipe. Pour l’instant, c’est une bonne équipe de notre Ligue 1 », a lâché Riolo mardi soir dans l’After Foot, sur RMC Sport.

« Recruter pour être plus fort »

« L’OM a une marge mais devra recruter pour être plus fort parce que quand il y a un gros adversaire en face, cet OM est pas encore large devant. C’est une équipe qui va avoir besoin de renforts d’expérience des gros matchs », poursuit Riolo. Reste à savoir si l’OM aura reçu le message.