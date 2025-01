Kvaratskhelia au PSG : Un «problème» est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a frappé un grand coup en cette période de mercato hivernal avec la signature de l’attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples, pour 75M€. Mais Pierre Ménès estime que ce renfort devrait surtout provoquer un nouveau problème pour Luis Enrique dans ses choix offensifs au PSG.

Et si le PSG se rajoutait un problème de plus avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia ? L’attaquant de 23 ans débarque dans la capitale en provenance de Naples, dans le cadre d’un transfert évalué à 75M€, et vient donc concurrencer Bradley Barcola sur le flanc gauche de l’attaque parisienne. Un recrutement qui va donc contraindre Luis Enrique a redistribuer les cartes du secteur offensif du PSG comme l’a analysé Pierre Ménès dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.

« Il me fait penser à Ginola »

L’ancien consultant de Canal + a d’abord donné son point de vue sur le transfert de Khvicha Kvaratskhelia au PSG : « Il me fait penser à Ginola du fait de sa position sur le côté gauche tout en étant droitier. Est-ce que c'est une bonne idée de le recruter ? Si on parle du Kvaratskhelia d'il y a une saison et demie, oui. Il ne faut pas occulter peut-être une forme de lassitude chez lui. Ce que j'imagine que Naples doit être un club usant au bout de quelques saisons pour un joueur », explique Ménès, avant de poursuivre sur le casse-tête offensif qui attend Luis Enrique.

« C'est le problème de Luis Enrique »

« On va prendre un joueur qui va arriver en collision frontale avec Barcola, qui malgré ses difficultés du moment, reste quand même un titulaire de cette équipe. Ca va l'obliger à décaler Barcola à droite et de mettre Dembelé avant-centre. Cela fait encore déplacer des joueurs pour ne pas les mettre dans leur meilleur poste, mais ça c'est le problème de Luis Enrique », conclut Pierre Ménès.