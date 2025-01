Mercato - OM : Coup de tonnerre avec l’entraîneur, le vestiaire est «choqué»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Nommé entraîneur en juillet 2023, Marcelino n’est finalement resté que deux mois à l’OM, avant de quitter son poste en septembre. Pape Gueye, qui l’a retrouvé à Villarreal l’été dernier, est revenu sur le départ du technicien espagnol et a avoué que l’ensemble du vestiaire avait été « choqué ».

La saison dernière, Marcelino avait été le premier des trois entraîneurs à être passés sur le banc de l’OM. Deux mois seulement après son arrivée, le technicien espagnol avait décidé de quitter le club en septembre, après une réunion houleuse entre les représentants des groupes de supporters et la direction. Un départ qui a beaucoup surpris au sein du vestiaire.

Mbemba refuse de quitter l'OM cet hiver, malgré les offres séduisantes ! Que va-t-il se passer maintenant ? 🔍

➡️ https://t.co/sHFiBuOLfa pic.twitter.com/Ba7g82JCUY — le10sport (@le10sport) January 15, 2025

« Quand il est parti, tout le monde était choqué »

« En vrai, je ne sais pas pourquoi ça n’a pas marché parce qu’il avait des idées bien claires. Moi, je n’étais pas au match, mais aux entraînements, l’équipe travaillait bien. On faisait beaucoup de vidéos. Quand il est parti, tout le monde était choqué », a confié Pape Gueye, dans un entretien accordé à Foot Mercato.

« On ne connaît pas vraiment les raisons de son départ »

L’ancien milieu de l’OM, qui a retrouvé Marcelino à Villarreal l’été dernier, a ajouté : « Si un coach fait n’importe quoi, on voit que ce qu’il propose ne correspond pas, on va le sentir. Mais là, tout le monde était surpris. On ne connaît pas vraiment les raisons de son départ. »