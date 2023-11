OM : Marcelino a claqué la porte, Longoria vide son sac

Axel Cornic

Lors d’un long entretien publié ce mardi par RMC Sport, Pablo Longoria est revenu sur plusieurs sujets très chauds et notamment la réunion du 18 septembre dernier, qui avait donné naissance à une énorme crise interne. Une crise qui avait notamment débouché sur le départ de Marcelino, après seulement sept matchs sur le banc de l’Olympique de Marseille.

Il s’est passé énormément de choses ces derniers mois à l’OM, avec notamment une réunion explosive qui a opposé la direction à certains représentants de groupes de supporters. Une réunion où il y aurait eu des échanges tendus et même des « menaces » selon Pablo Longoria, qui était présent aux côtés notamment de l’ancien directeur sportif Javier Ribalta.

« Ce qui s'est passé dans cette réunion était complètement inacceptable »

Au micro de RMC Sport ce mardi, le président de l’OM est revenu sur cette rencontre qui a tourné au règlement de comptes. « Ce qui s'est passé dans cette réunion était complètement inacceptable. Une situation qu'on ne peut pas accepter dans le monde du football, quels que soient les dirigeants » a expliqué Pablo Longoria. « J'ai transmis à Marcelino le contenu de cette réunion, je lui ai aussi transmis le sentiment général de l'équipe de direction, ce que l'on avait subi lors de ce rendez-vous ».

« Marcelino ? Marseille, ça ne s'apprend pas en une semaine »

« Il s'est adapté à Marseille, mais il est resté deux mois au club. Et Marseille, ça ne s'apprend pas en une semaine » a confié Longoria, au sujet du départ de Marcelino. « Mais ce qui est vrai, c'est que la situation qu'on a vécue est inacceptable dans le monde du football normal, ça a dépassé beaucoup de limites. C'est un type de situation dans lequel je peux parfaitement comprendre la décision qu'il a prise, en tant qu'acteur totalement concentré sur le sportif. Je ne demande pas à tout le monde de penser comme un président de club ».

« Il a pris sa décision en toute liberté, et je la comprends parfaitement »