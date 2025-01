OM : Coup de gueule après la question d’un journaliste !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Leonardo Balerdi s'est présenté en zone mixte mardi soir après l'élimination de l'OM en Coupe de France face au LOSC, et le capitaine marseillais a semblé irrité par le résultat. D'ailleurs, après la question d'un journaliste sur l'état de fatigue dans le vestiaire de l'OM, Balerdi n'a pas manqué de pousser un coup de gueule.

Les joueurs de l'OM avaient de quoi être frustrés mardi soir suite à leur élimination au Vélodrome face au LOSC en Coupe de France (1-1, 3-4 aux tirs au but), eux qui avaient pourtant réussi à égaliser au bout du temps additionnel grâce à Luis Henrique (90e + 6). Leonardo Balerdi s'est présenté en zone mixte après la rencontre, et le capitaine de l'OM a tenté de décrypter cette déconvenue de la part de son équipe.

La frustration de Balerdi

« On est déçus, vraiment. C'était clair, c'était notre objectif. Mais aussi, on est tombés contre une belle équipe et on a tout fait pour gagner. Malheureusement, on a perdu.je pense qu'on s'est créés beaucoup d'occasions. Si on les marque, on parlerait du match différemment. Après, on a essayé jusqu'à la dernière minute. Mais c'est dommage de sortir comme ça », indique Balerdi, qui a ensuite perdu ses nerfs sur la question d'un journaliste au sujet d'un état de fatigue générale à l'OM.

« Il faut arrêter avec la fatigue ! »

« Il faut penser à autre chose. On est l'OM, et il faut penser au championnat. C'est l'unique compétition que l'on va jouer, et on est l'OM, donc on doit regarder de l'avant (…) La fatigue ? Non, non, non. Il faut arrêter avec la fatigue ! La fatigue, ce n'est pas une excuse. C'est dans la tête seulement », lâche le capitaine argentin de l'OM, qui refuse donc de mettre cette élimination sur le compte de la fatigue. Le message est passé...