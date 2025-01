L’OM se prend un stop sur le mercato !

Axel Cornic

Francesco Farioli, ancien de l’OGC Nice désormais à l’Ajax Amsterdam, s’est exprimé en conférence de presse au sujet de la situation de Devyne Rensch. En fin de contrat, ce dernier est annoncé sur le départ et est lié notamment à l’Olympique de Marseille, qui cherche des renforts pour la deuxième partie de saison.

L’élimination de la Coupe de France est un coup dur pour l’OM, à qui il ne reste plus que la Ligue 1 désormais. Et pour espérer venir chatouiller un PSG largement leader il faudra des renforts pour Roberto De Zerbi, surtout en défense. Des recrues estivales comme Lilian Brassier n’apportent en effet pas satisfaction pour le moment et pourraient bien être remplacées.

L’OM penserait à Rensch

Luiz Felipe est ainsi arrivé dès les premiers jours du mercato, mais l’OM semble chercher d’autres renforts dans ce secteur de jeu et pas seulement pour ce mercato de janvier. Des sources néerlandaises ont en effet évoqué un intérêt prononcé pour Devyne Rensch, défenseur polyvalent dont le contrat qui le lie à l’Ajax Amsterdam se termine en juin prochain. D’autres équipes semblent également s’intéresser à lui, comme l’AS Roma.

« Je veux qu’il reste à l'Ajax »

Mais pour le moment, du côté de l’Ajax Amsterdam on ne semble pas vouloir le laisser filer ! Présent en conférence de presse, Francesco Farioli a annoncé qu’il souhaitait voir Devyne Rensch rester au club. « Je veux qu’il reste et j’espère l’avoir à ma disposition pour la rencontre de dimanche contre Heerenveen » a déclaré l’ancien coach de l’OGC Nice, qui a rejoint le club amstellodamois l’été dernier.