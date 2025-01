Après Rabiot, l'OM prépare un nouveau transfert à 0€ ?

La rédaction

Après son bon début de saison, l’OM veut continuer de se renforcer pour viser plus haut et reste à l’affût de toutes les bonnes opportunités. Après l’arrivée gratuite de Luiz Felipe Ramos, les Olympiens auraient désormais dans leur viseur le jeune défenseur de l’Ajax, Devyne Rensch. Un dossier toutefois compliqué en raison de la concurrence.

Après un mercato estival très actif et une première partie de saison réussie, l’OM cherche encore à améliorer son effectif. Avec l’arrivée libre de Luiz Felipe Ramos, les Marseillais ont déjà réalisé une belle opération et ne comptent pas s’arrêter là. Ils pourraient attirer un nouveau renfort sans frais cet été.

Un jeune de l’Ajax en vue ?

L’OM s’intéresserait au défenseur de l’Ajax Devyne Rensch, selon les informations du média néerlandais AD. Le défenseur de 21 ans, en fin de contrat cet été, ne souhaiterait pas prolonger avec son club. Si l’Ajax veut récupérer une indemnité de transfert pour son joueur, le club néerlandais devra le vendre dès cet hiver. Cependant, l’OM devra faire face à une forte concurrence pour attirer Devyne Rensch.

De la concurrence sur le dossier

L’AS Roma est très active sur ce dossier et tente de recruter le défenseur néerlandais dès cet hiver. D’autres clubs, plus patients, espéreraient toutefois le faire signer gratuitement cet été. Outre l’OM, Naples et Everton seraient également intéressés par Devyne Rensch pour renforcer leur défense. Mais les mieux placés restent les Romains, qui ont déjà proposé un échange avec Zeki Çelik, accompagné d’une offre de 5 M€, refusée par l’Ajax.