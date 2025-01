Transferts - OM : Riolo met la pression pour le mercato !

Amadou Diawara

L'été dernier, l'OM de Pablo Longoria s'est attaché les services de douze joueurs au total. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, le club phocéen s'est hissé jusqu'à la deuxième place de la Ligue 1. Toutefois, à en croire Daniel Riolo, l'OM doit encore recruter pour avoir le niveau en Ligue des Champions.

Passé totalement à côté de sa saison 2023-2024, l'OM s'est révolutionné l'été dernier. Après avoir remplacé Jean-Louis-Gasset par Roberto De Zerbi, Pablo Longoria a enflammé le mercato. En effet, le président de l'OM a offert douze joueurs à son nouvel entraineur, et ce, pour lui permettre de remplir ses objectifs lors de sa toute première année à Marseille.

Riolo se lâche sur le mercato de l'OM

Avec Roberto De Zerbi, l'OM fait forte impression en Ligue 1. En effet, le club phocéen est l'actuel dauphin du PSG (43 points) avec 36 points en 17 journées de championnat. Malgré tout, Daniel Riolo estime que le club présidé par Pablo Longoria doit encore recruter pour faire le poids en Ligue des Champions.

«Il lui faudra des renforts»

« Dans la très belle dynamique de l’OM en ce moment, on s’aperçoit que cette équipe doit beaucoup progresser. Mais si elle veut viser plus haut l’année prochaine, la Ligue des Champions, il lui faudra des renforts. Quand elle joue une équipe solide, Lille est une très bonne équipe, on se rend compte que cet OM a beaucoup de chemin pour être une très bonne équipe. Pour l’instant, c’est une bonne équipe de notre Ligue 1. (…) L’OM a une marge, mais devra recruter pour être plus fort, parce que quand il y a un gros adversaire en face, cet OM n'est pas encore large devant. C’est une équipe qui va avoir besoin de renforts, d’expérience des gros matchs, ce que Lille a », a estimé Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot de RMC Sport ce mardi soir.