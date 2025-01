«C’est chaud» : Riolo balance sur la nouvelle polémique de l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La rencontre entre l'OM et le LOSC en Coupe de France a pris une tournure controversée avec l'expulsion de Medhi Benatia dans le temps additionnel. Le journaliste Daniel Riolo a critiqué la décision de l'arbitre Clément Turpin de sanctionner le directeur du football marseillais, en colère après le 16e de finale perdu.

La soirée fut mouvementée du côté du Vélodrome mardi soir. Alors que l’OM a été éliminé par le LOSC en 16es de finale de Coupe de France (1-1, 3 tirs au but à 4), une échauffourée avait éclaté à la fin du temps additionnel, dans la foulée de l’égalisation de Luis Henrique. Medhi Benatia a été expulsé par Clément Turpin, de quoi faire polémique. Daniel Riolo se range du côté du conseiller sportif de l’OM.

Le mercato de Pirès : PSG ou OM ? Découvrez les coulisses de ses choix audacieux après la Coupe du monde ! ⚽️

➡️ https://t.co/fDf7GnyROJ pic.twitter.com/arAftaW82d — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 15, 2025

« Si à chaque fois que tu t’exprimes, tu prends un carton, c’est chaud quand même »

« Il (l’arbitre) dégaine quand même vachement vite. Il (Benatia) a l’impression qu’à chaque fois qu’il l’ouvre, on lui tombe dessus. On sait qu’il est expressif, sanguin, qu’il a envie de participer à l’effort collectif de son équipe, il veut donner du caractère. Si à chaque fois que tu t’exprimes, tu prends un carton, c’est chaud quand même », estime le journaliste de RMC dans l’After Foot.

« Ce que je viens de vivre, c’est grave »

« Ce soir, ce que je viens de vivre, c’est grave, a fustigé après la rencontre Benatia au micro de beIN Sports. On marque, je vais voir le 4e arbitre (Jérémy Stinat) pour lui dire qu’il y avait pénalty. Au passage, j’enlève mon coach qui est en train de se disputer avec Olivier Létang. Je reviens voir le 4e arbitre qui me dit que je l’ai menacé avec le doigt. Ce que je vis est grave. Retrouvez-moi les images, s’il vous plaît. Et il y avait penalty sur Jonathan Rowe. Pourquoi je n’ai pas le droit de parler et de défendre mon équipe ? Il y a un acharnement, je n’ai plus le droit de parler ».